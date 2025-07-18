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        Haberler Ekonomi Borsa Yabancıdan 178 milyon dolarlık alım - Borsa Haberleri

        Yabancıdan 178 milyon dolarlık alım

        Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 178,3 milyon dolarlık hisse senedi aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 15:12 Güncelleme: 18.07.2025 - 15:12
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        Yabancıdan 178 milyon dolarlık alım
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı. Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 11 Temmuz haftasında net 178,3 milyon dolarlık hisse senedi ve 13,7 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı alırken, 493 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

        Yurt dışında yerleşik kişilerin 4 Temmuz itibarıyla 31 milyar 577,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 11 Temmuz haftasında 31 milyar 847,5 milyon dolara yükseldi.

        Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 14 milyar 706 milyon dolardan 14 milyar 48,1 milyon dolara indi. ÖST stokları da 777,5 milyon dolardan 785,2 milyon dolara çıktı.

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