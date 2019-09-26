WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor? Şeklindeki sorular sosyal medya kullanıcıları tarafından şu an merak konusu oldu. İstanbul'da meydana gelen depremin ardından erişim sıkıntısı yaşanılan WhatsApp'ta bir süredir mesaj atma, görüntü ve video paylaşımı yapılamıyor. Peki WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor? WhatsApp erişim sorunu!

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Whatsapp'ta erişim sorunu yaşanıyor. İstabul'da 6.0 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından internet bağlantılarında sorun yaşanıyor. Whatsapp erişim sorununun ne zaman düzeleceği henüz belirlenmedi. Sosyal medya kullanıcıları Twitter hesaplarından Whatsapp'ın çöktüğünü ve erişim sağlayamadıklarını paylaştılar.