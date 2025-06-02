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        Haberler Ekonomi Teknoloji Oyun Watch Dogs 2 sistem gereksinimleri nelerdir? Watch Dogs 2 kaç GB boş alan istiyor? - Teknoloji Haberleri

        Watch Dogs 2 sistem gereksinimleri nelerdir? Watch Dogs 2 kaç GB boş alan istiyor?

        Watch Dogs 2, teknolojinin hayatın her alanına yayıldığı yakın bir gelecekte, San Francisco şehrinde geçen, siber güvenlik ve dijital özgürlük temalarını işleyen bir açık dünya aksiyon-macera oyunudur. Oyuncular, genç ve yetenekli bir hacker olan Marcus Holloway adlı karakterin kontrolünü üstlenirler. Marcus, haksız yere suçlanan bir birey olarak, dev teknoloji şirketlerinin kişisel verileri kötüye kullanmasına karşı savaşan DedSec isimli hacker grubuna katılır.

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        Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 16:07 Güncelleme: 02.06.2025 - 16:07
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        Watch Dogs 2 sistem gereksinimleri
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        Bu grup, sistemin yozlaşmış yapısını ifşa etmek, toplumun dijital özgürlüklerini korumak ve bireylerin mahremiyetini savunmak için mücadele eden yeraltı bir örgüttür. Oyun boyunca Marcus ve DedSec ekibi, San Francisco’nun farklı bölgelerinde çeşitli görevler üstlenerek, devasa gözetim sistemleri, büyük veri şirketleri ve yozlaşmış devlet kurumlarıyla mücadele eder. Oyunun hikayesi; yapay zekâ, algoritmalarla yönlendirilen toplumsal kontrol mekanizmaları ve kişisel gizlilik gibi günümüz toplumunu ilgilendiren önemli konuları işler.

        Mizah ve gençlik enerjisiyle harmanlanan bu anlatım, oyuncuyu bir yandan eğlendirirken bir yandan da düşündürür. Marcus’un kullandığı teknolojik cihazlar, uzaktan kumandalı drone’lar, zeki hackleme mekanikleri ve çevreyle etkileşim seçenekleri sayesinde oyuncular özgürce keşif yapabilir, görevleri farklı yollarla tamamlayabilir. Hem derinlikli bir senaryo hem de oyuncuya büyük bir yaratıcılık alanı sunan Watch Dogs 2, teknolojik çağın etik sorunlarını macera dolu bir çerçevede ele alarak sürükleyici bir deneyim sunar.

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        WATCH DOGS 2 KAÇ GB?

        Watch Dogs 2, modern açık dünya aksiyon-macera oyunları arasında yer alırken yüksek kaliteli grafikleri, detaylı şehir tasarımı ve çok sayıda oynanabilir içerik sunması nedeniyle geniş bir depolama alanına ihtiyaç duyar. Oyunun bilgisayar sürümü, temel kurulum dosyaları ve güncellemeler dahil edildiğinde yaklaşık 25 ila 30 gigabayt arasında bir alan kaplamaktadır. Bununla birlikte, oyunun farklı versiyonları, indirilebilir içerikler (DLC'ler) ve grafik paketleri gibi ek özelliklerle bu boyut 40 GB'ı da bulabilir.

        Gelişmiş fizik motorları, detaylı karakter animasyonları, ses dosyaları, sinematik sahneler ve devasa açık dünya haritası gibi unsurlar, bu büyük dosya boyutunun temel nedenlerindendir. Ayrıca Watch Dogs 2, San Francisco'nun geniş bir bölümünü gerçekçi bir şekilde modellediği için, bu tür detaylı çevre unsurları da daha fazla depolama alanı talep eder.

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        Oyunu sağlıklı bir şekilde çalıştırmak ve güncellemeler için yer ayırmak adına, sabit diskte en az 50 GB boş alan bulundurulması önerilir. Bu sayede hem oyun yüklenirken sorun yaşanmaz hem de performans kayıplarının önüne geçilmiş olur. Özellikle hard disk yerine SSD kullanımı, yükleme sürelerini kısaltarak deneyimi daha akıcı hale getirir.

        WATCH DOGS 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

        Watch Dogs 2, modern grafikler, gelişmiş fizik motoru ve geniş açık dünya yapısıyla oyunculardan orta seviye ve üzeri bir sistem donanımı talep eder. Oyun, hem minimum hem de önerilen sistem gereksinimleriyle birçok kullanıcıya hitap edecek şekilde optimize edilmiştir.

        Minimum Sistem Gereksinimleri

        Bu seviyedeki bir sistemle oyun düşük ayarlarda ve 30 FPS civarında oynanabilir.

        • İşletim Sistemi (OS): Windows 7 SP1, Windows 8.1, ya da Windows 10 – 64 bit sürümleri
        • İşlemci (CPU): Intel Core i5-2400s (2.5 GHz) veya AMD FX-6120 (3.5 GHz)
        • Bellek (RAM): 6 GB RAM
        • Ekran Kartı (GPU): NVIDIA GeForce GTX 660 (2 GB VRAM) veya AMD Radeon HD 7870 (2 GB VRAM)
        • Depolama Alanı: En az 27 GB boş disk alanı
        • DirectX Sürümü: DirectX 11 uyumlu ekran kartı
        • Ses Kartı: DirectX uyumlu ses donanımı
        • Görüntü Çözünürlüğü: 720p çözünürlükte, düşük grafik ayarları önerilir
        • Gerekli Yazılımlar: Güncel grafik kartı sürücüleri ve Visual C++ Redistributable paketleri

        Fotoğraflar: Steam

        Önerilen Sistem Gereksinimleri

        Bu sistemle oyun orta-yüksek ayarlarda, akıcı ve daha kaliteli bir görsellikle oynanabilir.

        • İşletim Sistemi (OS): Windows 10 – 64 bit
        • İşlemci (CPU): Intel Core i5-3470 (3.2 GHz) veya AMD FX-8120 (3.9 GHz)
        • Bellek (RAM): 8 GB RAM veya üzeri
        • Ekran Kartı (GPU): NVIDIA GeForce GTX 780 / GTX 970 veya AMD Radeon R9 290X (3 GB VRAM ve üzeri)
        • Depolama Alanı: 27 GB boş alan (tercihen SSD üzerinde)
        • DirectX Sürümü: DirectX 11 destekli ekran kartı
        • Ses Kartı: Yüksek kaliteli DirectX uyumlu ses kartı
        • Çözünürlük ve Grafik Ayarları: 1080p çözünürlükte, yüksek grafik detaylarıyla akıcı performans sağlar
        • Ek Yazılımlar: Uplay Launcher ve güncel sistem bileşenleri

        Watch Dogs 2, teknik olarak zengin bir oyun olduğu için yüksek grafik ayarlarında oynamak isteyen oyuncuların önerilen donanımı karşılamaları daha iyi bir deneyim sağlayacaktır. Oyunun açık dünya yapısı, birçok işlemci ve grafik kartı kaynağını aynı anda kullanabildiği için sisteminizin dengesini iyi ayarlamak önemlidir. Teknolojiye ilgi duyan, açık dünya keşfetmeyi seven ve hikâye odaklı oyunlardan hoşlanan oyuncular için son derece uygun bir yapımdır.

        Hackleme, dijital güvenlik, siber özgürlük ve sistem eleştirisi gibi modern çağın temalarını işlediği için genç yetişkinler ve teknolojik konulara duyarlı bireyler oyundan büyük keyif alabilir. Oyunun mizahi dili, enerjik atmosferi ve renkli karakterleri, genç oyuncuların dikkatini çekerken, alt metinlerde verilen sistem eleştirileri ve mahremiyet teması daha olgun oyuncular için de düşündürücü içerikler sunar. Ancak, oyunun bazı bölümleri şiddet içerebileceği ve küfürlü diyaloglara yer verilebildiği için, 17 yaş ve üzeri oyunculara hitap ettiğini söylemek daha doğru olur. Aynı zamanda stratejik düşünme, problem çözme ve alternatif yollarla görev tamamlama gibi becerileri geliştirmeye yardımcı olduğu için, yaratıcı düşünceye sahip oyuncular için de oldukça cazip bir seçenek haline gelir.

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