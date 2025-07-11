Vodafone Business’tan dijital dönüşüm hamlesi: Red Konsol

Vodafone Business, işletmelerin dijitalleşme yolculuğunu güçlendirmek için yeni nesil platformu Red Konsol’u hizmete sunduğunu açıkladı. Sabit ve mobil hizmetleri tek bir dijital çatı altında birleştiren platform ile, hedefin şirketlerin süreçlerini sadeleştiriyor, operasyonel verimliliği artırmak ve müşteri deneyimini üst seviyeye taşımak olduğu vurgulandı

TÜM HİZMETLER TEK EKRANDA

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Red Konsol, mobil hatlardan sabit internete, fatura yönetiminden arıza takibine kadar tüm hizmetleri entegre bir şekilde sunuyor. Kullanıcılar, fatura görüntüleme, paket değişikliği, arıza kaydı ve raporlama gibi işlemleri çağrı merkezi veya IT desteği olmadan hızlıca gerçekleştirebiliyor. Sanal sunucu, veri tabanı, Microsoft Office 365, antivirüs ve yedekleme hizmetlerinin aktivasyonu ile fiber ağlar ve sunucular için kapasite artırımı da platform üzerinden kolayca yapılabiliyor.

“MÜŞTERİ DENEYİMİNİ YENİDEN ŞEKİLLENDİRİYORUZ”

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, Red Konsol’un işletmelere stratejik bir ortaklık sunduğunu vurguladı: “Amacımız, müşterilerimize hız, şeffaflık ve kontrol sunarak dijital dönüşümü somut bir faydaya dönüştürmek. Red Konsol ile şirketler, hizmetlerini bağımsız bir şekilde yöneterek zaman ve maliyetten tasarruf ediyor. Fatura aşımlarını önceden tespit etme, performans analizi ve anında servis entegrasyonu gibi özelliklerle işletmelerin karar alma süreçlerini hızlandırıyoruz.”

HIZLI VE ESNEK ÇÖZÜMLER Uygulama, 7/24 erişim ve mobil uyumlu arayüzüyle her ölçekten işletmeye hitap ediyor. Kullanıcı bazlı yetkilendirme sayesinde özelleştirilmiş bir deneyim sunan platform, ek paketlerin anında satın alınmasını sağlıyor. Yedek internet gibi kritik servisler hızlıca entegre edilirken, performans raporları ve DDoS saldırılarına karşı alınan aksiyonlar şeffaf bir şekilde takip edilebiliyor. ENTEGRE DİJİTAL EKOSİSTEM Bu uygulama aynı zamanda Fiber Map gibi diğer dijital çözümleriyle uyumlu çalışarak güçlü bir self-servis ekosistemi oluşturuyor. Fiber sorgulama, yedek internet önerileri ve trend analizleri gibi özelliklerle işletmeler, anlık ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra geleceğe yönelik altyapılarını planlayabiliyor. Şirket işletmelere yalnızca hizmet değil, bütünsel bir dijital deneyim sunarak müşteri memnuniyetini yeni bir boyuta taşıyor.