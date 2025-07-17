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        Haberler Ekonomi Teknoloji Mobil Vodafone Business ve BMD’den iş birliği - Teknoloji Haberleri

        Vodafone Business ve BMD’den iş birliği

        Vodafone Business, markalı perakendecilerin dijitalleşme yolculuğuna destek vermek amacıyla Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ile stratejik bir iş birliğine imza attığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 12:12 Güncelleme: 17.07.2025 - 12:12
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        Vodafone Business ve BMD'den iş birliği
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        Vodafone Business ev sahipliğinde düzenlenen buluşmada, perakende sektörünün dijitalleşerek maliyetlerini azaltabileceği vurgulanırken, Vodafone Business’ın bulut çözümlerinden siber güvenliğe uzanan teknoloji portföyü, BMD üyelerinin kullanımına sunulacağı belirtildi.

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Business’ın dijital çözümleri, BMD üyelerine özel olarak sunulacak.

        Düzenlenen toplantıya, Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu ve BMD Başkanı Sinan Öncel başta olmak üzere sektörün önde gelen temsilcileri katıldı. Toplantıda, dijital teknolojilerin perakende sektöründe nasıl bir fark yaratabileceği ele alındı.

        “DİJİTALLEŞME, İŞLETMELERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMESİ İÇİN OLMAZSA OLMAZ"

        Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, perakende sektöründe artan maliyetleri azaltmak için inovatif teknolojilere yatırım yapmanın önemini vurgularken, şirketler adına gelecekte var olabilmenin tek yolunun dijitalleşmeyi içselleştirebilmesinden geçtiğine işaret etti. Aksoy, “Artan maliyetler markalı perakende sektörü için yeni iş yapış süreçlerini ve kaynaklarını en verimli şekilde kullanabilme zorunluluğunu beraberinde getiriyor. Biz Vodafone Business olarak dijitalleşmeyi, işletmelerin sürdürülebilir büyümesi için bir kaldıraç olarak görüyoruz. Bu iş birliği ile BMD üyelerine özel çözümler sunarak, onların verimliliği artırmalarına ve dijital dönüşümlerini hızlandırmalarına destek olmayı hedefliyoruz” dedi.

        Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu ise Vodafone Business’ın bulut teknolojileri, veri güvenliği, yapay zekâ destekli çözümler ve sektöre özel dijital altyapılar konusundaki yetkinliğine dikkat çekti. Kestioğlu, “Son yıllarda hem teknolojik hem de insan kaynağı açısından çok ciddi yatırımlar gerçekleştirdik. Perakende sektörüne özel geliştirdiğimiz çözümlerle işletmelerin operasyonel yüklerini hafifletiyor, daha çevik ve güvenli bir yapıya geçmelerine katkı sağlıyoruz. Amacımız yalnızca dijital çözümler sunmak değil; müşterilerimize her temas noktasında en iyi deneyimi yaşatmak ve mükemmel bir servis kalitesi sağlamak. BMD ile başlattığımız bu iş birliğinin de dijitalleşme vizyonumuzu tabana yaymak açısından büyük önemi var” diye konuştu.

        “ÜYELERİMİZ REKABET GÜÇLERİNİ ARTIRACAK”

        BMD Başkanı Sinan Öncel de markalı perakende sektöründe yüksek maliyetlerin uzun süredir çözüm bekleyen temel sorunlardan biri olduğunu belirtti. Öncel, “Gıda dışı perakendeyi temsil eden 518 markamızla birlikte, maliyetleri düşürecek her olasılığı değerlendiriyoruz. Dijital teknolojiler bu açıdan önemli bir fırsat sunuyor. Vodafone Business ile yaptığımız bu iş birliği, inanıyorum ki üyelerimizin rekabet gücünü artıracak ve işlerini daha sürdürülebilir hale getirecek. Bu projede aynı zamanda bir BMD üyesi olan Vodafone gibi teknoloji alanında öncü bir şirketle yol almaktan mutluluk duyuyoruz” diyerek sözlerine son verdi.

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