Koronavirüs salgınının hayatımızla girmesiyle birçok farklı sektörde virüsten korunmak adına çeşitli çözümler geliştiriliyor.

Bu kapsamda, otomotiv sektöründe de her geçen gün yeni teknolojiler tanıtılıyor.

Son olarak, Japon otomotiv girişimi Monet, dışarıdaki havayı aracın içine efektif biçimde yayarak araç içinde virüsün yayılma ihtimalini düşüren bir teknoloji tanıttı.

Softbank ve Toyota'nın ortak girişimi olan Monet'in keşfettiği çözüm, Toyota'nın hafif ticari aracı Hiace üzerinde geliştirildi.

8 kişilik oturma kapasitesine sahip araç, dış ortamdaki havayı araç içinde sirküle ederek iç mekanda sürekli temiz hava olmasını sağlıyor.

Monet'ten yapılan açıklamada, yıl içinde 100 adet aracın şirketlere ve kamu kuruluşlarına satılmasının hedeflendiği bildirildi.

2018'de kurulan Monet, otonom araçlar üzerine de çalışmalar gerçekleştiriyor.