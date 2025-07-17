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        Haberler Ekonomi Otomobil Vestel Mobilite, Avrupa’daki hizmet ağını genişletiyor - Otomobil Haberleri

        Vestel Mobilite, Avrupa’daki hizmet ağını genişletiyor

        Vestel Mobilite, Avrupa'daki elektrikli araç şarj altyapısı alanındaki yetkinliklerini daha da geliştirmek amacıyla Diebold Nixdorf şirketiyle stratejik iş birliği başlattığını duyurdu. İş birliği kapsamında Diebold Nixdorf, Vestel Mobilite'nin İtalya'da kurulu olan EVC-DC serisi şarj istasyonlarının servis ve bakım hizmetlerini üstlenecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 12:25 Güncelleme: 17.07.2025 - 12:25
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        Avrupa’da elektrikli araç şarj istasyonu ağı hizmeti veren Vestel Mobilite, sektörün önde gelen şirketlerinden Diebold Nixdorf ile iş birliği başlattı.

        Bu kapsamda, İtalya’da kurulu olan şarj çözümlerinin erişilebilirliği sağlanarak müşteri memnuniyetini artırmak hedefleniyor.

        Vestel Mobilite Genel Müdürü Ender Yüksel konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Elektrikli araç ekosisteminin geleceğinde, yalnızca üstün teknolojiye sahip şarj istasyonları geliştirmek değil, aynı zamanda bu istasyonların sürekliliğini sağlamakta da önemli rol oynuyoruz. Bu kapsamda Diebold Nixdorf ile kurduğumuz ortaklık, İtalya’daki mevcut şarj altyapımızın etkinliğini ve verimliliğini maksimize ederken, elektrikli araç sürücülerine her zaman en iyi deneyimi sunmamıza olanak tanıyacak. Bu iş birliğini, gelecekte daha geniş bir hizmet ağına yaymayı planlıyoruz" diye konuştu.

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        Diebold Nixdorf EVC Global Başkanı Kenneth Sverker Nilsson ise konuyla ilgili olarak, "Dünya genelinde binlerce servis teknisyenimiz, 100’den fazla ülkede faaliyet gösteren sahalarımız ve beş binin üzerindeki depo lokasyonumuz sayesinde, müşterilerimizin en zorlu hizmet seviyesi anlaşmalarını karşılayabiliyor ve en güncel endüstri standartlarını karşılayan güvenilir şarj altyapısına katkı sunabiliyoruz" dedi.

        Diebold Nixdorf, ABD, Birleşik Krallık ve Avrupa genelinde hizmet veriyor.

        Şirket, imzalanan anlaşma kapsamında Vestel Mobilite’nin İtalya'da kurulu olan 120 adet EVC-DC şarj istasyonunun servis ve bakımı uygulamalarını hayata geçirecek.

        Ortaklık, elektrikli araç şarj istasyonlarının sürekliliğini ve verimliliğini artırırken, geleceğe yönelik sürdürülebilir mobilite hedeflerine de katkı sağlayacak.

        İTALYA'DA YENİ NESİL ŞARJ MERKEZİ KURDU

        Vestel Mobilite yakın dönemde, Zorlu Enerji’nin ortak olduğu Electrip şirketi ile iş birliği kapsamında İtalya’da yeni nesil şarj merkezi uygulamasını hayata geçirmişti.

        İtalya'da hizmete giren, 180kW ve 400kW güç çıkışına sahip istasyonlar, bireysel ve ticari kullanıcıların ihtiyaçlarına göre optimize edildi. Vestel Mobilite’nin yeni nesil istasyonları, Avrupa genelinde kullanılan en verimli şarj çözümlerinden biri olarak öne çıkıyor.

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