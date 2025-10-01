Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Van hudut hattında uyuşturucu ele geçirildi | Son dakika haberleri

        MSB: Van hudut hattında 117,8 kilo uyuşturucu ele geçirildi

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında 117 kilo 853 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 10:28 Güncelleme: 01.10.2025 - 10:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van hudut hattında uyuşturucu ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudut birliklerimiz, keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor. Son olarak Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 117 kilo 853 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Özalp İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi" denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #uyuşturucu operasyonu
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        ABD'de federal hükümet resmen kapandı
        ABD'de federal hükümet resmen kapandı
        Enflasyon ile faiz farkı işçiyi üzdü
        Enflasyon ile faiz farkı işçiyi üzdü
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        "Savaşçı ruhunu yeniden uyandırıyoruz"
        "Savaşçı ruhunu yeniden uyandırıyoruz"
        "Türk takımlarının neler yapabileceğini gösterdik"
        "Türk takımlarının neler yapabileceğini gösterdik"
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Habertürk Anasayfa