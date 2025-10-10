Habertürk
        Vadiler arasındaki şelale: Uçarsu

        Trabzon'da vadiler arasına saklı 100 metre yükseklikten akan Uçarsu Şelalesi'nin, doğal güzellikleriyle bölge turizminde yeni bir alternatif olması hedefleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 17:13 Güncelleme: 10.10.2025 - 17:14
          Akçaabat ilçesindeki Sera Gölü güzergahından 27 kilometrelik orman yolculuğuyla ulaşılan şelale, doğa ve trekking tutkunları için önemli bir durak olmaya hazırlanıyor. Simba Yaylası'nda çeşitli noktalardan çıkan suyun oluşturduğu Uçarsu Şelalesi, yaklaşık 100 metre yükseklikten akıyor.

          Basamak şeklindeki zeminde yaklaşık 1 kilometre ilerleyen su, sonbahar renklerinin hakim olduğu bugünlerde ziyaretçilerine unutulmaz bir görsel deneyim yaşatıyor. Kıvrılan yolların her aşamasında farklı manzaralar sunan şelalenin, Akçaabat Belediyesince başlatılan çalışmayla alternatif turizm rotası haline getirilmesi amaçlanıyor.

          "UÇARSU ŞELALESİ'NDE ÖNCELİKLE YAYA OLARAK ULAŞILABİLECEK BİR AKS OLUŞTURDUK"

          Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Uçarsu Şelalesi'nin Trabzon'un önemli turizm noktalarından biri haline getirmek istediklerini söyledi. Şelalenin olduğu bölgenin doğal güzelliğiyle ön planda olduğunu belirten Ekim, sözlerini şöyle sürdürdü:

          "Son dönemde yaptığımız çalışmalarla o bölgede orman parkı oluşturuyoruz. Yürüyüş aksları, küçük günübirlik tesisler ve ileride belki de konaklamayla beraber bu bölgeyi, bölgenin turizm destinasyon noktalarından bir tanesi haline getireceğiz. Hedefimiz bu. Bununla ilgili de planlamamız devam ediyor."

          Ekim, şelaleye ulaşımın kolay olduğuna işaret ederek "Uçarsu Şelalesi'nde öncelikle yaya olarak ulaşılabilecek bir aks oluşturduk. O aksın devamında da orman parkı içerisinde yürüyüş aksları oluşturup o bölgeyi Trabzon'un, bölgenin turizmine katkı sağlayacak bir yer haline getirmek istiyoruz" dedi.

          Şelaleye Trabzon kent merkezinden 25 dakikada ulaşılabileceğini dile getiren Ekim, "Birkaç noktadan da oraya ulaşabilir. Şehrin batısından geliyorsanız Düzköy Vadisi üzerinden, şehrin doğusundan geliyorsanız Derecik Vadisi üzerinden şelaleye ulaşabiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

          Ekim, şelalenin yağışlara bağlı zaman zaman renginin değiştiğini dile getirerek "Şu an şelalemiz berrak şekilde bir doğa harikası. Herkesi ziyarete davet ediyoruz" dedi.

          "KARADENİZ'İN EN GÜZEL ŞELALESİ"

          Uçarsu Şelalesi'nin yakınında 35 yıldır turizm tesisi işleten Rasim Bıyıklı da bölgenin her mevsim ilgi gördüğünü söyledi. Körfez ülkelerinden gelen ziyaretçilerin yanı sıra gurbetçilerden de şelaleye ilgi gösterdiğini aktaran Bıyıklı, "Karadeniz'in en güzel şelalesi. 100 metre yüksekten suyu akıyor. Gerçekten güzel bir yer" dedi.

          Bıyıklı, şelalenin turizmde daha da ön plana çıkması için güzel çalışmalar yapıldığını sözlerine ekledi. Yöre sakinlerinden 74 yaşındaki Osman Kahraman da şelalenin her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çektiğini kaydetti.

