Uzun yola çıkacak sürücülere 'bakım' uyarısı

Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte kara yollarında trafik yoğunluğu artarken, araçların uzun yolculuklara hazırlanması hayati önem taşıyor.

Otomobil sıvıları alanında faaliyet gösteren Motul, sürücüleri olası kazalar ve yolda kalma riskleri konusunda uyardı.

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Motul Türkiye Teknik Müdürü Ferhat Işık, yaz aylarında araç bakımının sadece konfor değil, aynı zamanda hayati derecede öneme sahip sürüş güvenliği konusu olduğunu vurguladı.

Işık, "Aracın uzun yola çıkmaya hazır olup olmadığını anlamak için motor yağı, fren sistemi, lastikler ve soğutma sıvısı gibi birçok kritik bileşenin kontrol edilmesi gerekir. Bu bakımların aksatılması hem maddi kayıplara hem de ciddi güvenlik risklerine yol açabilir" dedi.

Yaz aylarındaki sıcaklıkların motor sistemlerinde ekstra yük oluşturduğunu da aktaran Işık, "Kaliteli motor yağı kullanımı, doğru sıvı seviyesi ve filtrenin zamanında değişmesi, sadece sürüş güvenliğini değil motorun ömrünü de doğrudan etkiliyor. Tüm sürücülere yaz tatili seyahatlerine çıkmadan önce araçlarını profesyonel bir serviste kontrol ettirmelerini öneriyoruz. Zira önemsiz görünen küçük arızalar, uzun yolda büyük sorunlara yol açabiliyor" şeklinde konuştu.