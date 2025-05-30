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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam "Üretim ve ihracat temelli büyüme modelinden uzaklaşıyoruz" - İş-Yaşam Haberleri

        "Üretim ve ihracat temelli büyüme modelinden uzaklaşıyoruz"

        TİM Başkanı Mustafa Gültepe ilk çeyrek büyüme verilerine ilişkin "Büyümenin bileşenlerine baktığımızda, üretim ve ihracat temelli bir büyüme modelinden giderek uzaklaştığımızı görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2025 - 12:49 Güncelleme: 30.05.2025 - 12:51
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        "Üretim ve ihracat temelli büyüme modelinden uzaklaşıyoruz"
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        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'nin ilk çeyrek büyüme verilerini değerlendirdi.

        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı

        TİM Başkanı Gültepe verilere ilişkin şunları söyledi:

        "Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 2 büyüyerek, pozitif seyrini sürdürdü. Ancak büyümenin bileşenlerine baktığımızda, üretim ve ihracat temelli bir büyüme modelinden giderek uzaklaştığımızı görüyoruz.

        İlk çeyrekte yerleşik hane halklarının tüketimi 1,56 puan ile büyümenin ana sürükleyicisi olmaya devam etti. Buna karşılık, net ihracatın büyümeye katkısı eksi 0,56 oldu. Özellikle mal ve hizmet ihracatının büyümeye hiç katkı yapmaması yaşadığımız rekabetçilik sorununu net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu durum son 2 çeyrektir devam ediyor. Tüketimle büyür, ihracatla kalkınırız. Tüketimle sağlanan büyüme, ne yazık ki sürdürülebilir değil. Büyümenin sürdürülebilir şekilde artması için ihracatımızın pozitif seyretmesi gerekiyor.

        Bu veriler, ihracatın büyüme içindeki rolünün zayıflamaya devam ettiğini gösteriyor. Sanayicimizin yatırım iştahı canlı kalmaya devam ederken, dış talepteki durgunluk, pazar ve rekabetçilik kaybı ihracat kanallarını daraltıyor."

        Son yıllarda olduğu gibi, üretim ve ihracat temelli bir büyüme modeli Türkiye'nin hem kırılganlıklarını azaltacak hem de uzun vadeli kalkınma hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynayacaktır. Her şeye rağmen büyüme rakamının pozitif olması oldukça önemli. İnanıyoruz ki ihracatın önünü açacak rekabetçi adımların atılmasıyla önümüzdeki dönemde ihracat büyümeye pozitif katkı vermeye devam edecek.

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