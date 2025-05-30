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        Haberler Ekonomi Para İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı - Para Haberleri

        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı

        Türk ekonomisi 2025'in ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2 büyüdü. Böylece 2020'nin ikinci çeyreğinden bu yana en düşük yıllık büyüme kaydedildi. Ocak-mart döneminde inşaat sektörü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.3 büyürken, tarım sektörü yüzde 2 sanayi ise yüzde 1.8 daraldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2025 - 10:01 Güncelleme: 30.05.2025 - 10:33
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        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
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        TÜİK 2025 yılı Ocak-Mart dönemine ilişkin büyüme verilerini açıkladı. Buna göre ilke çeyrekte GSYH bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2 arttı.

        İlk çeyrekte büyüme bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 1 olarak kaydedildi.

        Böylece 2025'in ilk çeyreğinde pandemi dönemi olan 2020 yılı ikinci çeyrekten bu yana en yavaş yıllık büyüme kaydedildi.

        Çeyrek Yıllık değişim (%)
        2020 1. çeyrek 4.3
        2. çeyrek -10.4
        3. çeyrek 6.4
        4. çeyrek 6.3
        2021 1. çeyrek 7.5
        2. çeyrek 22.3
        3. çeyrek 8.0
        4. çeyrek 9.7
        2022 1. çeyrek 7.8
        2. çeyrek 7.6
        3. çeyrek 4.1
        4. çeyrek 3.3
        2023 1. çeyrek 4.5
        2. çeyrek 4.6
        3. çeyrek 6.5
        4. çeyrek 4.6
        2024 1. çeyrek 5.4
        2. çeyrek 2.4
        3. çeyrek 2.2
        4. çeyrek 3.0
        2025 1. çeyrek 2.0

        İNŞAATTA BÜYÜME TARIM VE SANAYİDE DARALMA

        GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; inşaat sektörü toplam katma değeri yüzde 7,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 6,1, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 4,7, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 4,0, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,4, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 1,8, hizmetler yüzde 1,3, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 0,5 ve kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 0,3 arttı. Tarım sektörü yüzde 2,0, sanayi ise yüzde 1,8 azaldı.

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        HANEHALKI HARCAMALARI YÜZDE 2 ARTTI

        TÜİK verilerine göre yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2025 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 2 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 1,2, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 2,1 arttı.

        MAAŞ ÖDEMELERİNİN PAYI YÜKSELDİ

        İşgücü ödemeleri, 2025 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 42,9 yükseldi. Net işletme artığı/karma gelir diğer bir deyişle şirket kazançları yüzde 31,2 arttı.

        İşgücü ödemelerinin ekonomi içerisindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 41,7 iken, bu oran 2025 yılı birinci çeyreğinde yüzde 43,7'ye çıktı. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise bu dönemde yüzde 36,4'ten 35,'e geriledi.

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