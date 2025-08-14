Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı ne zaman açılacak, hangi hatlarla entegre olacak?
İstanbul'un ulaşım ağını geliştirmek için yapımı devam eden Ataşehir-Göztepe metro hattında çalışmalar aralıksız sürüyor. 13 kilometrelik uzunluğa sahip ve 11 istasyondan oluşacak şekilde tasarlanan hat, mevcut metro sistemleriyle entegre edilerek seyahat sürelerini azaltmayı amaçlıyor. Kent içi trafik yoğunluğunu hafifletmesi beklenen projenin ne zaman hizmete gireceği ise vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, Ataşehir-Göztepe metro hattına dair öne çıkan ayrıntılar…
Ataşehir-Göztepe metro hattında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 13 kilometrelik uzunluğa ve 11 istasyona sahip olacak hat, şehir içi trafiği büyük ölçüde hafifletecek. Yolculuk süresini 21 dakikaya indirmesi öngörülen projenin tamamlanacağı merak ediliyor. Peki, Ataşehir-Göztepe metro hattı ne zaman açılacak, hangi hatlarla entegre edilecek? İşte, projeye ilişkin tüm detaylar…
ÜMRANİYE-ATAŞEHİR-GÖZTEPE METRO HATTI GÜZERGÂHI NE OLACAK?
Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçeleri arasında 11 istasyona sahip hattın uzunluğu 13 kilometre olacak. Yolculuk süresi 21 dakika olurken, tek yöne yolcu kapasitesi 44 bin olarak ön görülüyor. Hattın başlangıç ve bitiş istasyonları, Göztepe 60. Yıl Parkı ve Ümraniye Kazım Karabekir Mahallesi olacak.
ÜMRANİYE-ATAŞEHİR-GÖZTEPE METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?
Şu anda çalışmaların devam ettiği metro hattının 2025 yılı sonunda hizmete alınması planlanıyor.
HANGİ HATLARLA ENTEGRE EDİLECEK?
Yeni hat açıldığında; Göztepe İstasyonu’ndan Halkalı-Gebze Yüzeysel Metro Hattı’na; Yeni Sahra İstasyonu’ndan Kadıköy-Kartal-Tavşantepe Metro Hattı’na; Çarşı İstasyonu’ndan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy/Sancaktepe Metro Hattı’na entegrasyon sağlanacak.