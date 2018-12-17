UEFA Avrupa Ligi 32. tur kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek. Şampiyonlar Ligi'ni 3. sırada tamamlayan Galatasaray ve UEFA Avrupa Ligi D grubunu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri de belli oldu. Peki, UEFA Avrupa Ligi 32. tur kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi'nde son 16, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 32 turu kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. UEFA Avrupa Ligi'nde yollarına devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da son 32 turundaki rakipleri TSİ 15.00'te belli olacak. Kura, beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ BELLİ OLUYOR!

Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan 12 takım ile Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan en iyi 4 takım, seribaşlarının yer aldığı torbayı oluşturacak. Fenerbahçe ve Galatasaray, aynı ülke veya gruptan takımların eşleşemeyeceği kuraya, ikinci torbadan girecek.

Son 32 turu ilk maçları 12-14 Şubat, rövanşları ise 20-21 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını sahalarında oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimindeki iki torba şu takımlardan oluşacak:

1.TORBA: Arsenal (İngiltere), Bayer Leverkusen (Almanya), Benfica (Portekiz), Chelsea (İngiltere), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Dinamo Kiev (Ukrayna), Eintracht Frankfurt (Almanya), Genk (Belçika), Inter (İtalya), Napoli (İtalya), Real Betis (İspanya), Salzburg (Avusturya), Sevilla (İspanya), Valencia (İspanya), Villarreal (İspanya), Zenit (Rusya)

2.TORBA: Fenerbahçe, Galatasaray, BATE (Belarus), Celtic (İskoçya), Club Brugge (Belçika), Krasnodar (Rusya), Lazio (İtalya), Malmö (İsveç), Olympiakos (Yunanistan), Rapid Wien (Avusturya), Rennes (Fransa), Sporting Lizbon (Portekiz), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Slavia Prag (Çekya), Viktoria Plzen (Çekya), Zürih (İsviçre)