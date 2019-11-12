12 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sosyal ağ Twitter, platformu üzerinde geçirilen süreyi artırmak için yeni bir özelliği daha devreye alıyor. Twitter’a konu başlıkları geliyor.
Bu yeni özellikle tek bir dokunuşla bir hesabı takip etmeye benzer şekilde herhangi bir konu hakkındaki sohbetler de takip edilebilecek.
Konu başlık önerileri Twitter’ın ana sayfasında yer alacak ve halihazırda kullanıcıların Twitter’da takip ettikleri ve aramaya meyilli oldukları konulara bağlı olarak arama çubuğunda belirecek.
Sosyal ağın kullanıcıları, favori müzik gruplarını, tuttukları takımı ya da ünlü bir ismi Twitter’da konu başlığı olarak takip etmeyi seçtiğinde, bu konuyla ilgili uzmanların, hayranların ya da konu hakkında konuşmaya eğilimli olan pek çok hesaptan gelen Tweet'leri görecek.
İLGİ ALANLARINA GÖRE TWEET'LER
Önceden, belirli hesaplar izleyerek, arayarak ya da en son için “Araştır” sekmesine bakarak neler olup bittiğini takip etmenin en iyi yolunu bulma işi kullanıcılara düşüyordu. Twitter’a gelen bu yenilik ile ise kullanıcılar, tek bir dokunuşla neye önem verdiğiyle ilgili en alakalı ve ilginç Tweet'leri görme seçeneğine sahip olacak.
Twitter’dan “Konu Başlıkları” ile ilgili yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:
“Twitter, dünyada olan biten her şeyin konuşulduğu bir platform. Birlikte olunca da çok fazla konu hakkında konuşuyoruz. Aynı anda çok fazla konu konuşulduğundan sevdiğiniz şeylerle ilgili yeni ve ilginç sohbetleri bulmak bazen zor ve yorucu olabiliyor. Çoğunlukla da sadece sizin için önemli olan konularla ilgili atılan en iyi Tweet’leri görmek istiyorsunuz. Bugünden itibaren Twitter’daki en iyi sohbetleri takip edebilmeyi daha da kolay hale getiriyoruz.”
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