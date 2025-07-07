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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda TÜSEDAD: Çiğ süt referans fiyatı en az 21 lira olmalı - Alışveriş Haberleri

        TÜSEDAD: Çiğ süt referans fiyatı en az 21 lira olmalı

        Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği, Ulusal Süt Konseyi'ne yaptığı çağrıda sıcak çiğ süt tavsiye fiyatının 1 Temmuz 2025 itibarıyla en az 21 TL/litre olarak belirlenmesi gerektiğini açıkladı. Dernek yayımladığı açıklamada, "Bu fiyat, tercihe bağlı bir artış değil, artan yem, enerji, işçilik ve bakım maliyetleri karşısında üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak adına ekonomik bir zorunluluk" olduğunu vurguladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2025 - 11:20 Güncelleme: 07.07.2025 - 11:25
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        TÜSEDAD, çiğ süt tavsiye fiyatını açıkladı
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        Ulusal Süt Konseyi (USK) tarafından üç ayda bir yayımlanan çiğ süt tavsiye fiyatı Temmuz ayına girilmesine rağmen açıklanmadı.

        USK'nin çiğ süt tavsiye fiyatı 1 Ocak 2025'ten itibaren litre başına net 17,15 TL.

        Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) 1 litre soğutulmuş çiğ süt tavsiye fiyatının en az 21 lira olması gerektiğini belirtti.

        TÜSEDAD tarafından yayımlanan açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        Bu fiyat, tercihe bağlı bir artış değil, artan yem, enerji, işçilik ve bakım maliyetleri karşısında üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak adına ekonomik bir zorunluluktur. Unutulmamalıdır ki: Üretici üretmezse, Gıda sanayi işleyemez, Lojistik sektörü taşıyacak ürün bulamaz, Perakende zincirleri raflarını dolduramaz, Tüketici sağlıklı ve yerli gıdaya erişemez, İthalat zorunluluğu artar, Ekonomik denge bozulur. Önerdiğimiz 21 TL/LT’lik fiyat: Üreticinin ayakta kalması, Sanayicinin hammaddeye erişimi, Tüketicinin yerli ve güvenli süt ürünlerine ulaşımı için bir denge fiyatıdır. Bu fiyat, ne bir refah vaadi ne de kısa vadeli kazanç hedefidir. Ancak, uzun süredir zarar eden üreticinin umut ve motivasyonunu koruyabilecek, ülkemizin gıda zincirinin en kritik halkasını güçlendirebilecek bir adımdır. Bu adım, aynı zamanda devletimizin, sanayimizin ve tüketicimizin, bu ülkenin üreten çiftçisinin arkasında olduğunu gösterme fırsatıdır. Bizler üretmeye devam etmek istiyoruz. Üretmek, yalnızca çiftçinin değil; toplumun, sanayinin ve devletin ortak sorumluluğudur.”

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