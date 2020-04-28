AA

Salgın nedeniyle fiziksel mesafenin korunduğu bugünlerde TürkTraktör, tüm çiftçiler, iş makinesi operatörleri, bayi ve yetkili servislerinin de yararlanabileceği bir "Uzaktan Eğitim Programı" başlattığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının Türkiye ve dünyayı etkilediği bu dönemde tüm ekipleri ile tarımsal faaliyetlerin aksamaması adına çalışmalarını sürdürüyor.

Eğitim programı kapsamında eğitim alan herkes, TürkTraktör'ün ürün gamında yer alan New Holland ve Case IH markalı traktörleri, doğru kullanımı ile verimliliği artıran tarımsal ekipmanları ve farklı saha çalışmalarıyla birlikte tarımsal faaliyetlerde de sıklıkla kullanılan iş makineleri konusunda bilgi düzeylerini daha üste seviyelere taşıyabiliyor.

Çiftçinin ve ülke tarımının yanında olan TürkTraktör'ün, uzaktan eğitim programı ile traktör, tarımsal faaliyetlerin sürekli kılınması ve böylece tarımsal verimliliğin kritik önem taşıdığı bu dönemde ülke tarımına katkı sağlanması da hedefleniyor.

Eğitim içerikleri hazırlanırken çiftçiler tarafından saha, özel etkinlik ve aktiviteler gibi farklı platformlarda, saha ve eğitim ekiplerine yapılan geri bildirimlerin dikkate alındığı, böylelikle kullanım ve servis eğitimlerinde en çok bilgi alınmak istenen soruların saha çalışmalarında en çok eksikliğine rastlanan ve anlık olarak talep edilen konu başlıklarının da eğitim içeriklerine dahil edilmiş olduğu aktarıldı.

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, "Bayi ve servislerimizin TürkTraktör Akademi üzerinden ulaşabildiği eğitim programlarımızı, her hafta eklenecek olan yeni traktör, ekipman ve iş makinaları videoları ile sürekli yenilenen bir yapıda, çiftçilerimizin ücretsiz olarak yararlanabileceği bir kaynağa dönüştürdük" dedi.

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