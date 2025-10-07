Habertürk
        Türkiye'nin kadına şiddet karnesi

        Kadına şiddetin en önemli sebebi erkeğin öfke kontrol sorunu

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına, TÜBİTAK 1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı kapsamında Marmara Üniversitesi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğinde gerçekleştirilen 'Türkiye Kadına Yönelik Şiddet Araştırması' sonuçları TÜİK tarafından yayımlandı. Araştırma kapsamında 15-59 yaş grubundaki 18 bin 275 kadın ile görüşülürken yaşamının herhangi bir döneminde fiziksel şiddete uğradığını söyleyen kadınların oranı %12,8 oldu.

        Giriş: 07.10.2025 - 15:36 Güncelleme: 07.10.2025 - 15:36
        #kadına fiziksel ve cinsel şiddet
        #kadına şiddet

