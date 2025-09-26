Siz ne kadara park ediyorsunuz?
Otomobil park etmenin maliyeti bazı şehirlerde adeta ev fiyatlarını geçiyor. Listenin zirvesinde New York yer alıyor. New York'ta bir park yeri 1,47 milyon dolar değerinde. Onu 1,12 milyon dolarla Hong Kong ve 823 bin dolarla Boston izliyor. Londra ise 729 bin dolar ile ilk dörtte yer alıyor. Bu veriler, büyük metropollerde sınırlı alanın ve yoğun nüfusun, park yeri maliyetlerini nasıl astronomik seviyelere çıkardığını göstermekte
Giriş: 26.09.2025 - 16:36 Güncelleme: 26.09.2025 - 16:36