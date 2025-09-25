Habertürk
        Haberler Gündem İnfo Grafik Kripto paranın önlenemez yükselişi

        Kripto para dünyanın sayılı ekonomileriyle yarışıyor

        Kripto para sektörü, ulusal ekonomilerle ölçülebileceği bir noktayı aştı. Tüm kripto paraların toplam değerinin yaklaşık 3,80 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Bu durum kripto para ekonomisini, Fransa ekonomisinden daha büyük ve Japonya ile Birleşik Krallık'ın hemen arkasında konumlandırıyor. Geçtiğimiz yıl kripto para piyasası iki katından fazla büyüdü ve 2023 ile karşılaştırıldığında artış neredeyse üç katına çıktı. Beş yıl öncesine bakıldığında, değer neredeyse on kat arttı.

        Giriş: 25.09.2025 - 15:36 Güncelleme: 25.09.2025 - 15:38
