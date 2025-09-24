Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem İnfo Grafik Dünya’nın en yenilikçi ülkeleri

        2025 Küresel İnovasyon Endeksi

        Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO), 2025 Küresel İnovasyon Endeksi'ni yayımladı. Endeks; insan gücü, kurumlar, teknoloji ve yaratıcı çıktıların yanı sıra pazar ve iş dünyasının gelişmişliği gibi uzun bir kriter listesine odaklanarak 132 ekonomideki inovasyon seviyelerini değerlendirdi. İsviçre, 100 üzerinden 66 puan alarak sıralamada bir kez daha zirveye yerleşti ve inovasyonda 15. kez dünya lideri seçildi. ABD üçüncü, İsveç ise ikinci sırada yer aldı. Çin, dünyanın en yenilikçi 10. ülkesi oldu. Çin ayrıca Malezya ve Türkiye'nin önünde en yenilikçi üst orta gelirli ülke seçildi. Türkiye ise 37.2 puan ile 132 ülke arasında 43. sırada yer aldı

        Giriş: 24.09.2025 - 15:28 Güncelleme: 24.09.2025 - 15:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        #2025 Küresel İnovasyon Endeksi
        #inovasyon

        BAKMADAN GEÇME

        Dünyayı en çok kim robotlaştırıyor?
        Dünyayı en çok kim robotlaştırıyor?
        Online bankacılık ne kadar kullanılıyor?
        Online bankacılık ne kadar kullanılıyor?
        En çok havaalanına sahip 20 ülke
        En çok havaalanına sahip 20 ülke
        Ozon tabakasındaki iyileşme devam ediyor
        Ozon tabakasındaki iyileşme devam ediyor
        Dünyadaki en uzun yer isimleri
        Dünyadaki en uzun yer isimleri
        Cinsiyet eşitliği için son beş yıl
        Cinsiyet eşitliği için son beş yıl
        Ağustos konut satış rakamları
        Ağustos konut satış rakamları
        İstanbul’da ulaşıma yüzde 30 zam
        İstanbul’da ulaşıma yüzde 30 zam
        Avrupa’nın hırsızlık haritası
        Avrupa’nın hırsızlık haritası
        Koruma altındaki doğa alanları
        Koruma altındaki doğa alanları
        Beklenen en uzun yaşam süresi İsviçre’de
        Beklenen en uzun yaşam süresi İsviçre’de
        Kim kitap okumuyor?
        Kim kitap okumuyor?
        Yazı Boyutu