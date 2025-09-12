Habertürk
        Koruma altındaki doğa alanları

        Koruma altındaki doğa alanı sıralamasında Bulgaristan lider

        Avrupa Birliği'nin verilerine göre koruma altındaki doğa alanları sıralamasında Bulgaristan yüzölçümünün yüzde 41'i ile ilk sırada yer almakta. Onu yüzde 40.5 ile Slovenya, yüzde 39.6 ile Polonya takip ediyor. Türkiye'de ise koruma altındaki doğa alanı yüzde 13.3. Bu oranın BM Biyoçeşitlilik Sözleşmesi'nin "kara, iç sular ve deniz alanlarının en az yüzde 30'unun korunması" hedefine uygun olarak 2030'a kadar yüzde 30'a çıkarılması hedefleniyor.

        Giriş: 12.09.2025 - 15:16 Güncelleme: 12.09.2025 - 15:16
