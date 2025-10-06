En güvenlisi Abu Dabi, En tehlikelisi Pietermaritzburg
En Güvenli Şehirler Endeksi, şehirleri suç oranlarına göre değerlendirerek yaşam güvenliği açısından küresel bir sıralama sunuyor. Hırsızlıktan şiddet suçlarına kadar pek çok alanda düşük oranlara sahip şehirler, toplumsal huzur ve güven duygusunun en yüksek olduğu yerler olarak öne çıkıyor. Numbeo'nun küresel verilerine göre düzenlenen güvenlik endeksinde ilk sırada Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi var. En sonda ise 385. sıradaki Güney Afrika'nın Pietermaritzburg şehri yer alıyor. Endekste İstanbul 224'üncü, Ankara 156'ncı, İzmir ise 101'inci sırada.
