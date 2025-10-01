Her 10 kişiden ikisi yapay zeka kullanıyor
Yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullandığını belirten girişimlerin oranı, 2021 yılında %2.7 iken bu oran 2025 yılında %7.5 oldu. Yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullandığını belirten girişimler ekonomik faaliyet grubuna göre incelendiğinde; yapay zekanın en fazla %47,1 ile "bilgi ve iletişim" faaliyeti yürüten girişimler tarafından kullanıldığı görüldü. Bireylerde ise yapay zeka kullanım oranı %19.2 oldu.
Giriş: 01.10.2025 - 16:31 Güncelleme: 01.10.2025 - 16:31