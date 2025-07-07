Türkiye Sigorta acenteleriyle bir araya geldi

İstanbul’da gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye Sigorta’nın sağlık branşındaki performansı, aldığı aksiyonlar, kampanyalar ve acente destek uygulamaları değerlendirildi.

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, Acenteler Satış Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Turgay Özata ve Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Tuba Buldu’nun yanı sıra İstanbul’daki acentelerinin katıldığı toplantıda, sağlık sigortacılığı alanındaki stratejiler ve hedefler paylaşıldı.

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Ülke geneline yayılan 2 bin 694 çalışanı, 8 bin 968 hizmet noktası, 4 bin 203 acente ve brokeri, 13 milyon tekil müşterisi ile sigorta sektöründe güçlü bir yer edindiklerini söyleyen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, 2025 yılının ilk 5 ayını 60,4 milyar TL prim üretimi ve yüzde 14,4 pazar payı ile sektör lideri olarak tamamladıklarını söyledi.

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2025 Mayıs sonu itibarıyla sağlık branşında toplam 8,2 milyar TL prim üretimi gerçekleştirerek sektörün en yüksek büyüme oranına ulaştıklarının altını çizen Taha Çakmak, toplam sağlık sigortalı sayısının 1 milyonu aştığını söyledi. Sağlık branşında yüzde 9 pazar payı elde ettiklerini belirten Çakmak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye Sigorta olarak sadece finansal büyüme değil, müşteri memnuniyeti ve sürdürülebilirlik odaklı bir dönüşüm hedefliyoruz. Sağlık sigortacılığı bizim için stratejik bir alan. Sağlık ürünlerinde pazarı genişleten, sağlık ürünlerini tabana yayarak ulaşılabilir hale getiren bir şirket olmayı hedefliyoruz. 2025’in ilk beş ayında sigortalı sayımızda 1 milyonu aşarak çok önemli bir eşiği aştık. Dijitalleşmeyi işimizin merkezine koyduk. Sağlık başvurularının yüzde 87’sini yapay zekâ ile ortalama 5 saniyede sonuçlandırıyoruz, sağlık harcamalarına ilişkin ödemelerini mobil uygulamamızdan 3 iş günü içinde tamamlıyoruz. Ayrıca Türkiye Sigorta Acente Sağlık Destek Hattı’nı devreye alarak sahadaki acente süreçlerine özel destek sunmaya başladık. Teminat limitlerimizi ve alternatif network seçeneklerimizi artırdık, risk kabul kriterlerimizi güncelledik. Aldığımız tüm aksiyonlarımızla ve acentelerimizle birlikte yürüyerek, sektörde sadece takip eden değil, yön veren bir kurum olma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz.” Toplantıda teknoloji entegrasyonunun ve yapılan kampanyaların acente performansındaki etkisine dikkat çeken Türkiye Sigorta Acenteler Satış Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Turgay Özata ise “Pusula Plus gibi mobil uyumlu platformlarımızla acentelerimizin işlerini hızlandırdık. Yapay zekâ tabanlı sistemlerimiz sayesinde hem başvuru süreçlerini sadeleştirdik hem de daha verimli bir hizmet ağı kurduk. Bu sayede acentelerimizle birlikte daha çevik, daha rekabetçi ve daha akıllı bir satış modeli oluşturuyoruz. 2025 yılında yaptığımız çeşitli kampanyalarla acente kanalımızdaki sağlık satışımızı 2024 yılına göre yüzde 140 oranında artırarak 2,5 milyar TL sağlık primi ürettik. Bu üretimin 1,3 milyar TL’si bireysel, 1,1 milyar TL’sinin ise grup sağlık sigortası ürünlerinden geldi.” diye konuştu.

Toplantıda yaptığı konuşmada müşteri deneyimini önceliklendiren ürün gelişimleri ve portföy dengesine vurgu yapan Türkiye Sigorta Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Tuba Buldu ise, “Sağlık üretiminde %149’luk üretim artışı yakaladık, toplam sağlık sigortalı sayımız ise 1 milyonu aştık. Hedefimiz; bireysel sağlık sigortalı sayısını arttırmak ve dengeli bir portföy yapısı ile sürdürülebilir sağlık sigortası sunarak sigortalılığın tabana yayılmasını sağlamak. Sadece üretim değil, sürdürülebilirlik bizim için öncelik. Yenilenen Ömür Boyu Yenileme Garantisi (ÖBYG) koşullarımız, genişletilmiş asistans hizmetlerimiz, online muayene olanaklarımız ve yeni nesil sağlık paketlerimizle hem müşteri hem acente memnuniyetini artırdık. Bunun sonucu Mayıs ayında Müşteri Memnuniyetini Ölçüm Skorumuzun (NPS) 57’ye yükseldiğini gururla söyleyebiliriz. Bu, yaptığımız işin sahada nasıl karşılık bulduğunun en somut göstergesidir.” dedi. Toplantıda, 2025 yılının ilk altı ayında sağlık branşında üretim ve adet bazında en yüksek performansı gösteren ilk üç acenteye Genel Müdür Yardımcıları Tuba Buldu ile Mehmet Turgay Özata tarafından ödülleri takdim edildi.