'Türkiye Modeli'yle kurlarda hareketliliğin etki alanı zayıflamakta'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından 'Türkiye Ekonomi Modeli'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli ile döviz kurlarında zaman zaman yaşanan hareketliliğin etki alanının da zayıfladığını kaydetti.
Bakan Nebati "Ülkemiz, Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde, katma değerli üretim anlayışını benimseyerek ihracatı teşvik etmekte ve bu yolda kararlılıkla ilerlemektedir. Bu model ile döviz kurlarında zaman zaman yaşanan hareketliliğin etki alanı da zayıflamaktadır. Nitekim, ülkemiz 2022 yılının ilk yarısında büyüme bakımından diğer ülkelere kıyasla çok daha olumlu bir performans göstermeyi başarmıştır" dedi.
'EKONOMİK GEÇİŞ SÜRECİNDEYİZ'
Türkiye'nin ekonomik geçiş sürecinde olduğunu kaydeden Bakan Nebati, "Türkiye, daha fazla üreten ve daha fazla ihracat yapan bir ekonomiye dönüşüyor. Sektörlerimiz, bu kökten değişimi hissediyor ve gelirlerini artırıyor. Biz, alın terimizle üreterek kazanmayı, ihracat ve turizm gelirlerini artırarak cari dengeyi sağlamayı hedefliyoruz. Bizler bu yolda ilerledikçe, tarihte hiç olmadığı kadar güçlü bir kredibiliteye birlikte ulaşacağız. Bu anlamda, ülkemize yönelik yapılan değerlendirmelerin, yakın zamanda, durgunluk ve enflasyon ile mücadele eden gelişmiş ekonomilerden ayrışan tüm pozitif yönlerimizle çok daha olumlu seyredeceğine şahitlik edeceğiz. Buna yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.
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