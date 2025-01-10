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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Türkiye'de şirketlerin yüzde 78'i yapay zeka becerilerine sahip çalışanları işe almayı planlıyor - Teknoloji Haberleri

        Türkiye'de şirketlerin yüzde 78'i yapay zeka becerilerine sahip çalışanları işe almayı planlıyor

        Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) "Mesleklerin Geleceği 2025 Raporu"na göre Türkiye'de şirketlerin yüzde 78'i yapay zeka becerilerine sahip çalışanları işe almayı planlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 15:59 Güncelleme: 10.01.2025 - 15:59
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        Türkiye İnsan Yönetimi Derneğinden (PERYÖN) yapılan açıklamaya göre, Dünya Ekonomik Forumu, küresel iş gücünün ve iş dünyasının karşı karşıya bulunduğu dönüşümleri ele alan "Mesleklerin Geleceği 2025 Raporu"nu yayımladı.

        PERYÖN'ün çatı derneği Avrupa İnsan Yönetimi Derneğinin (European Association for People Management - EAPM) paydaşlığında ülke verilerinin derlenmesine liderlik ettiği raporda küresel iş gücünün yanı sıra Türkiye iş gücüne ve iş hayatına dair çarpıcı veriler de yer alıyor.

        55 ülke ve 22 sektör grubundan 14 milyondan fazla çalışanı temsil eden 1.000'den fazla işverenin katılımıyla hazırlanan çalışma, 2025-2030 döneminde iş gücü piyasasındaki dönüşümleri, en hızlı büyüyen ve gerileyen meslekleri, kritik beceri gereksinimlerini ve iş dünyasının geleceğine dair stratejik öngörüleri ortaya koyuyor.

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        TÜRKİYE'DEKİ KURULUŞLARIN YÜZDE 94'Ü

        YAPAY ZEKA PROGRAMLARINI KULLANIYOR

        Raporda yer alan Türkiye bölümüne göre, ülkedeki kuruluşların yüzde 94'ü yapay zeka programlarını kullanırken bu oran globalde yüzde 88 civarında seyrediyor. Aynı zamanda şirketlerin yüzde 78'i, yapay zeka becerilerine sahip yeni çalışanları işe almayı planlıyor ve yüzde 70'i çalışanlarını yapay zeka teknolojilerine uyum sağlamaları için yeniden eğitmeyi hedefliyor.

        Türkiye'de en hızlı büyümesi öngörülen meslekler listesinde robotik mühendisliği, yenilenebilir enerji mühendisliği, otonom ve elektrikli araç uzmanlığı öne çıkıyor.

        "TEMEL BECERİLERİN YÜZDE 44'ÜNÜN DEĞİŞMESİ BEKLENİYOR"

        Açıklamada rapora ilişkin görüşlerine yer verilen PERYÖN Başkanı Ebru Taşcı Firuzbay, çalışmanın, dünyada ve Türkiye'deki iş gücünün yıllar içindeki dönüşümüne ve işlerin geleceğine dair çok önemli veriler sunduğunu belirterek, buna göre Türkiye'de temel becerilerin yüzde 44'ünün değişmesinin beklendiğini bildirdi.

        Bu oranın küresel ortalamasının yüzde 39'un üzerinde olduğuna dikkati çeken Firuzbay, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Türkiye'de en hızlı gelişmesi beklenen beceriler ise yapay zeka ve büyük veri, teknolojik okuryazarlık ve siber güvenlik olarak öne çıkıyor. Bu dönüşümün başarılı olabilmesi için sadece teknolojik yatırımlar değil aynı zamanda çalışanlarımızın bu değişime adapte olabilmesi için insan odaklı yönetim anlayışı, kapsamlı eğitim programları ve yeni beceri kazandırma süreçleri çok kritik. Rapor, teknoloji ve yetkinliklerin yanı sıra kurum kültürüne de odaklanıyor. Türkiye'deki kuruluşların yüzde 88'inin çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık önceliklerini benimsemiş olduğuna da dikkat çekiyor ki bu, iş dünyamız açısından ayrıca mutluluk verici."

        EAPM Yönetim Kurulu Başkanı Berna Öztınaz da rapora göre, yeşil dönüşümün sadece iş dünyasında değil aynı zamanda insan kaynakları yönetiminde de derin değişime yol açtığını bildirdi.

        Öztınaz, "Yenilenebilir enerji mühendisleri, çevre mühendisleri ve elektrikli araç uzmanları gibi rollere talebin artması, İK liderlerinin sadece bu alanlarda yetenek çekme değil aynı zamanda çalışanları bu yeni becerilerle donatma sorumluluğunu da beraberinde getiriyor." ifadesini kullandı.

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