Türkiye, bu yıl elektrik talebinde gerçekleşmesi beklenen yüzde 0,3'lük düşüşle Avrupa'da bu anlamda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en az etkilenen ülke olacak.
Ekonomik büyümenin en önemli göstergelerinden olan elektrik talebinde, birçok ülkede salgını önlemek için uygulanan tedbirlere bağlı olarak büyük dalgalanma yaşandı. Bu kapsamda alınan tedbirlerin ekonomik aktiviteyi yavaşlatmasının etkisi, yıl sonu itibarıyla elektrik talebinde de görülecek
Uluslararası Enerji Ajansı Elektrik Piyasası Raporu'ndan derlenen bilgilere göre, salgına karşı alınan önlemler neticesinde küresel ekonominin bu yıl yüzde 4,4 daralması beklenirken, elektrik talebinde yüzde 2 azalışla son 50 yılın en büyük düşüşü görülecek. Bölgesel bazda en büyük düşüş ise yüzde 4 ile Avrupa'da gerçekleşecek.
Avrupa'da bu yıl elektrik talebi geçen yıla kıyasla Finlandiya'da yüzde 6,9, İngiltere, Avusturya ve İtalya'da yüzde 6, İspanya ve Slovenya'da ise yüzde 5,7 gerileyecek.
Yunanistan'ın elektrik talebinin söz konusu dönemde yüzde 5,4 azalacağı öngörülürken, Fransa'nın talebi yüzde 5,3 ve Almanya'nın elektrik talebi ise yüzde 4,8 düşecek.
Türkiye ise bu yıl Avrupa'da elektrik talebi salgından en az etkilenen ülke olacak. Türkiye'nin elektrik talebi bu yıl 2019'a göre yüzde 0,3 azalarak 271,2 teravatsaat seviyesinde gerçekleşecek.
Dünyanın elektrik talebi, ekonomide beklenen yüzde 5,2'lik toparlanmanın etkisiyle 2021'de büyüme eğilimine girecek ve yüzde 3 artış gösterecek.
Avrupa'nın elektrik talebi ise gelecek yıl ortalama yüzde 2,5 büyüyecek. Elektrik talebi, İspanya'da yüzde 2,8, Fransa'da yüzde 2,5, İngiltere ve İtalya'da yüzde 2,1, Almanya'da yüzde 1,7 artış gösterecek.
Türkiye'nin elektrik talebi ise 2021'de 2020'ye kıyasla yüzde 2,4 artarak 277,7 teravatsaat olacak.
ELEKTRİK ÜRETİMİNİN ŞAMPİYONU YENİLENEBİLİR ENERJİ
Bu yıl Avrupa'nın elektrik tedarikinde en büyük payı yenilenebilir enerji kaynakları alacak. Söz konusu kaynaklar, yıl sonu itibarıyla Avrupa'daki elektrik üretiminin yüzde 42'sini karşılayacak. Bu oran geçen yıl yüzde 37 seviyesinde gerçekleşmişti. Kömürün Avrupa'nın elektrik üretimindeki payı tarihindeki en büyük düşüşle yüzde 15'e gerileyecek.
Avrupa'da nükleerden elektrik üretimi ise yüzde 12 azalarak son 20 yılın en düşük seviyesini görecek.
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