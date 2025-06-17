TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: İşçinin bekleme, dayanma gücü kalmadı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu Çerçeve Protokolü Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay ve beraberindeki sendikacılardan oluşan heyeti Bakanlık'ta kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 1,5 saat süren kabulün ardından Atalay ve beraberindekiler, basın mensuplarına görüşmeye dair açıklamalarda bulundu.

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Atalay, konuşmasında, sözleşme görüşmelerinde kamu işverenini temsil eden TÜHİS'in geçen hafta sunduğu teklifin, işçiler ve kamuoyu açısından kabul edilebilir değil, beklentilerinden uzak olduğunu belirtti.

Kabulde, her iş yerinin kendine özel sorunlarının olduğunu, A'dan Z'ye gerekli olan her şeyi Bakan Işıkhan'a anlattıklarını aktaran Atalay, yarın bütün sendika yöneticilerinin katılımıyla Anıtpark'ta toplanarak Hazine ve Maliye Bakanlığına yürüyeceklerini söyledi.

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Uygulanan ekonomi politikasını eleştiren Atalay, "40 senedir kamu sözleşmeleri, kamu işçisi, özel sektörün de bütün ücretlerin önündeydi. Şimdi maalesef asgari ücretin bir tık üstünde. Bundan 2 sene evvel kamu sözleşmesini yaptık. Sendikalarımızın büyük bölümüne yakını, işçinin büyük bölümüne yakını memnundu. Ama 6 ay sonra ne zam, ne para, ne pul kaldı. İşçilerin aldığı ücret kiraya dahi yetmiyor." diye konuştu.

Kamu sözleşmesinde yetkili olan sendikaların yöneticilerinin perşembe günü TES-İŞ Sendikası'nda toplanacağını belirten Atalay, sürece dair yol haritalarını netleştireceklerini dile getirdi. HAK-İŞ ve DİSK'in de kamu sözleşmesi kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileriyle görüşmelerinin olacağını ifade eden Atalay, şunları kaydetti: "İşçinin memnun olmadığı bir şeyin altına hiç kimsenin imza atma yetkisi yok. Her sendika kendi üyesiyle temas halinde. Perşembe sabahı da eylem programını arkadaşlarımıza açıklayacağız. Yani kısa özü şu, bir an evvel kamu sözleşmelerini ülke gündeminden çıkarsınlar. İşçinin 6 aydır bekleme gücü, dayanma gücü kalmadı. Ekonomik yönden çok zor durumdayız." "Sendikaların haklı talebine müspet cevap versinler" Demir yolları, kara yolları, Makine ve Kimya Endüstrisi ile Orman Genel Müdürlüğü'nde grev sürecinin yaklaştığına dikkati çeken Atalay, "Onun için işçilerin, sendikaların bu haklı talebine ülkeyi yönetenler bir an evvel müspet cevap versinler. Ülke gündeminden kamu sözleşmesini çıkarsınlar." dedi. Atalay, yeni teklifin ne zaman olacağına dair soru üzerine, "Bakan Bey, 'Bu ilk teklif. Daha bundan sonra teklif vereceğiz.' diyor. Tarih belli değil." ifadesini kullandı.

Bakanlığın Bakan Yardımcısı başkanlığında bir komisyon kuracağını aktaran Atalay, komisyonun bir hafta içinde idari maddelerle ilgili sendikalarla görüşeceğini bildirdi.