Tüm dünyada pandemiden en çok zarar gören turizm sektörünün en büyük umudunun, aşılanmanın yaygınlaşması olduğu belirtiliyor ancak hem Türkiye hem de dünyada aşılanma oranlarının düşüklüğü, sektör temsilcilerinde tedirginlik oluşturuyor. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, aşılanmanın dünyada hız kestiğine işaret ederek, "Yeteri kadar aşı var ama ikna olmayan hala milyonlarca insan var. Tıp; uçuk, hayali senaryolarla yayılan kirli bilgiyi ve olumsuz algıyı temizlemekte çok zorlanıyor" dedi.
Fransa gibi bazı ülkelerin radikal kararlarla halkı aşıya zorlarken, Almanya gibi ülkelerin sorunu ikna yöntemiyle çözmeye çalıştığını anlatan Yavuz, "Bazı ülkelerde aşı karşıtlarının gösterdiği sert tepkiler karamsarlığı artırıyor ve sürecin daha da zahmetli geçeceğini gösteriyor ve ne yazık ki çok hızlı yayılan delta varyasyonu, endişelerin artmasına neden oluyor. Bu itirazlar sürdükçe normalleşmeye kavuşmak uzayacak" diye konuştu.
Bu gündemle girilen bayram sonrası turizmi nelerin beklediğinin ilerleyen günlerde görüleceğini dile getiren Başkan Yavuz, hem iç hem dış turizm sürerken, yüz binlerce kişinin tatil yapma arzusuyla yer değiştirdiğini ve bayram görüntülerinin iç açıcı olmadığını söyledi. Bayramda koronavirüsün neredeyse unutulduğunu belirten Yavuz, "Unuttuğumuz bir şey daha var, aşılanmak. Yavaş başlayıp, sonradan hızlandığımız aşılanma sürecinde son günlerde yavaşlama söz konusu. Nedeni, yeterli aşı olmaması değil" dedi.
MALTA İLK SIRADA
Bir yandan birçok tedbir alınıp turizm hareketliliği yakalanmak istenirken, diğer taraftan da aşılanmayanların hem içeride hem dışarıda güvensizlik oluşturduğunu kaydeden Başkan Yavuz, John Hopkins Üniversitesi verilerine göre turizmin kalbinin attığı Akdeniz ülkelerinin iki doz aşılanma oranlarındaki son durumunu şöyle paylaştı:
"Malta yüzde 74, İsrail yüzde 59, İspanya yüzde 55, Portekiz yüzde 51, İtalya yüzde 49, Yunanistan yüzde 46, Fransa yüzde 45, Kıbrıs yüzde 36, Hırvatistan yüzde 34, Türkiye yüzde 29, Fas yüzde 27, Karadağ yüzde 24, Mısır yüzde 2."
Türkiye'nin, Akdeniz'de en çok turisti alıp, neredeyse en az aşı yapılan ülke konumunda olduğuna vurgu yapan Yavuz, "Bunun sürdürülebilir olduğunu düşünmek mümkün değil. Bu hızla devam edersek turist alan ülke konumundan her an çıkabiliriz. 23 milyon civarında vatandaşımızın aşı sırası gelmesine rağmen aşı olmadığı tespit edildi. Artık yapılacak şey çok net ve bundan sonra bütün sorumluluk kişilerde. Her birey kendisine sunulan aşı imkanını değerlendirmeli. Bilime inanarak ve güvenerek aşısını bir an önce yaptırmalılar. Yoksa koronadan kaçmanın sonu gelmeyecek ve bu şartlarda turizm sezonunun uzaması değil aksine kısalması bizi bekliyor olabilir" dedi.
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