Tureks Turunç Madencilik’ten Afyon’a, özel çocuklar için 4 eğitim atölyesi  

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bünyesindeki çalışan ve yöneticilerin, özel eğitim veren okul yöneticileri ve öğretmenlerin özverili çalışmalarıyla hayat bulan örnek bir proje, Türkiye’nin öncü doğal taş firmalarından Tureks Turunç Madencilik’in desteğiyle hayata geçiyor.

Proje için Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci ve Tureks Turunç Madencilik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Cavit Turunç tarafından imzalanan protokol kapsamında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde ilk sınıfların açılışı gerçekleşti. Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ali Uysal’ın da katılımıyla Özerler Özel Eğitim Meslek Okulu’nda ve ardından Sedat Gökdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda eğitim atölye sınıfları açıldı.

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REKLAM Projenin hayat bulacağı diğer iki eğitim kurumu, Kocatepe Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Afyonkarahisar Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile birlikte toplam dört eğitim atölye sınıfıyla, özel eğitim gereksinimi duyan çocukların hayatlarına dokunarak, mesleki becerileri gelişecek. Bu kapsamda, belirlenen okullarda özel eğitim gereksinimi duyan çocuklara “mermer mozaik dizgi” eğitimi verilecek.

AMAÇ HAYATA KAZANDIRILMALARI Bu proje, özel eğitim gereksinimi duyan çocukların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmanın yanı sıra toplumsal farkındalık yaratmayı hedefliyor. Eğitim, çocukların el becerilerini ve mesleki yeterliliklerini geliştirerek mezun olduktan sonra iş hayatına adım atmalarına olanak tanıyacak. Bu sayede, özel çocuklar yalnızca eğitimle değil, meslek edinerek de hayata kazandırılacak.

Özel eğitim sınıflarında uzman eğitmenlerin desteğiyle hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verilecek. Proje, çocukların üretken bireyler olmalarını desteklerken, topluma sağladıkları katkılarla daha kapsayıcı bir sosyal yapı oluşturmayı amaçlıyor. Bu iş birliği, özel çocukların ekonomik ve sosyal hayata entegrasyonunu sağlarken, toplumsal dayanışmayı güçlendirecek. Çocukların kazandıkları beceriler, onlara bireysel özgüven kazandırarak hayata daha sağlam bir şekilde hazırlanmalarına yardımcı olacak.

ÖRNEK ÇALIŞMA VE PROJELER Proje öncesinde, özel çocuklar Tureks Turunç Madencilik’in üretim tesislerini ziyaret ederek, mermer mozaik dizgi üzerine bir atölye çalışmasına katıldılar. Bu deneyim, çocukların hem ilgisini hem de yeteneklerini ortaya koydu ve aileler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Atölye çalışmaları, projenin başarısına yönelik güçlü bir ön hazırlık niteliği taşıyor. Ayrıca sosyal sorumluluk projelerine verdiği önemle tanınan firma, daha önce Frig Ultra Maratonu’nda yer alarak son iki yarıştır “+1 Farkla Koşuyoruz” parkurunda özel çocuklarla birlikte farkındalık yarattı.