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Türkiye İstatitik Kurumu ( TÜİK) Tüketici Güven Endeksi’nin hesaplama yönteminde güncellemeye gittiğini duyurdu. TÜİK'ten yapılan açıklamada söz konusu güncellemenin Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Finansal İşler Genel Müdürlüğü’nün tavsiyeleri doğrultusunda ve endeksin uluslararası karşılaştırılabilirliğini sağlamak amacıyla yapıldığı belirtildi.

Buna göre 'işsiz sayısı beklentisi' ve 'tasarruf etme ihtimali' alt endeksleri Tüketici Güven Endeksi hesaplamalarında yer almayacak.

Tüketici Güven Endeksi bundan böyle şu alt endeksler kullanılarak hesaplanacak:

-Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu,

-Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi,

-Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi,

-Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi.

Güncellenen endeks serileri 22 Eylül'de 'Tüketici Güven Endeksi, Eylül 2020' haber bülteni ile yayımlanacak.