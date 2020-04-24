24 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koçal, tüketicilerin ramazan alışverişlerinde dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin değerlendirmede bulundu.
Alınacak her ürün ve gıdanın ilk üretim ve son kullanma tarihlerinin mutlaka kontrol edilmesinin önem taşıdığını vurgulayan Koçal, "Son kullanma tarihi geçen ürünleri almayın, diğer vatandaşlarımızın almasının da önüne geçmek için yetkilileri uyarın ve raftan kaldırtın. Bu konuda tepki alırsanız Alo 174 Gıda Hattı'nı arayın, belediye zabıta müdürlüğüne, Tarım ve Orman Bakanlığının il ve ilçe müdürlüklerine gerekli şikayette bulunun." diye konuştu.
Koçal, etiketlerin tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim fiyatı, üretim yeri ve ayırıcı özellikleri içermesinin mecburi olduğunu dile getirdi.
"ALIŞVERİŞE LİSTEYLE ÇIKIN"
Tüketicilerin alışverişe çıkarken liste hazırlamasının büyük kolaylık sağlayacağına işaret eden Koçal, şöyle konuştu:
"Gıda alışverişinizi yapmadan önce hangi gıdadan, ne kadar alacağınızı ve en uygun fiyatın nerelerde olduğunu araştırın. Neyi, ne kadar alacağınızı bilerek alışverişe çıkmanız, oruç tutanların gereğinden fazla alışveriş yapmasının ve bütçelerine daha fazla yük bindirmelerinin önüne geçmiş olur. Ramazan ayında planlı ve listeli alışveriş yapın. Plansız ve listesiz alışveriş hem vakit hem para kaybettirir hem de ekonomik kayıplara yol açar. Bu nedenle alışverişlerinizi planlı bilinçli ve bilgili olarak yapmanız, bütçeniz ve sağlığınız için önemli."
Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebilecek merdiven altı, denetimden ve hijyenden uzak, kalitesiz ve sağlıksız ürünlerden uzak durulması gerektiğine dikkati çeken Koçal, "Geçmiş yıllarda özellikle ramazan paketi hazırlayan bazı kişilerin, firmalardan son tüketim tarihi geçmiş ürünleri çok düşük fiyata alarak, bunları yeniden paketleyip ramazan kolilerine koyduğu tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.
Koçal, hayırseverlerden ihtiyacı olanlara verecekleri ürünleri kontrol etmeleri, 'dökme' diye adlandırılan ürünler ile sonradan torbalanmış, üzerinde marka, üretim ve tüketim tarihi bulunmayan ürünleri pakete koydurmamaları tavsiyesinde bulundu.
Bu paketleri alan tüketicilerin de gerekli kontrolleri yapmadan tüketime geçmemelerinin kendi sağlıkları için gerekli olduğunu belirten Koçal, şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımızın alışveriş yaparken gerekli uyarılara dikkat etmeleri, bütçeleri ve bilinçli tüketici olarak kendi menfaatleri gereğidir. Karşılaştığınız her türlü hak ihlallerinde hakkınızı arayın. Unutmayın ki haklarınızı ararsanız haksızlıklar azalacaktır.
Tüketicilerimizin sağlıklı, besin değeri yüksek, ucuz gıdaya ulaşmasını ve hakça bir gıda dağılımıyla sağlıklı bir ramazan geçirmesini diliyoruz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!