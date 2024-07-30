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        Haberler Magazin Tuba Büyüküstün'ün denizde mısır keyfi - Magazin haberleri

        Tuba Büyüküstün'ün denizde mısır keyfi

        Ortakent'teki bir plajda görüntülenen Tuba Büyüküstün, denizde mısır yerken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2024 - 08:24 Güncelleme: 30.07.2024 - 08:24
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          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Tuba Büyüküstün, tatil sezonunu Bodrum'da açtı.

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          Ortakent'teki bir plajda görüntülenen Tuba Büyüküstün, arkadaşlarıyla birlikte deniz kıyısında sohbet ederken görüntülendi. Arkadaşlar arasında Esra Akkaya'nın da olduğu görüldü.

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          Denizde haşlanmış mısır yiyen Tuba Büyüküstün, bir yandan da arkadaşlarına hararetli bir şekilde bir şeyler anlattı.

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          42 yaşındaki oyuncu, mısırı bittikten sonra şezlonga dönüp gölgede keyif yaptı.

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          Sıcaktan bunalan Esra Akkaya ise kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.

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          Bir süre yüzden Esra Akkaya daha sonra çıkıp duş aldı. O anlar objektiflere böyle yansıdı.

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