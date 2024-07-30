Tuba Büyüküstün'ün denizde mısır keyfi
Ortakent'teki bir plajda görüntülenen Tuba Büyüküstün, denizde mısır yerken görüntülendi
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Tuba Büyüküstün, tatil sezonunu Bodrum'da açtı.
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Ortakent'teki bir plajda görüntülenen Tuba Büyüküstün, arkadaşlarıyla birlikte deniz kıyısında sohbet ederken görüntülendi. Arkadaşlar arasında Esra Akkaya'nın da olduğu görüldü.
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Denizde haşlanmış mısır yiyen Tuba Büyüküstün, bir yandan da arkadaşlarına hararetli bir şekilde bir şeyler anlattı.
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42 yaşındaki oyuncu, mısırı bittikten sonra şezlonga dönüp gölgede keyif yaptı.
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Sıcaktan bunalan Esra Akkaya ise kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.
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Bir süre yüzden Esra Akkaya daha sonra çıkıp duş aldı. O anlar objektiflere böyle yansıdı.
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