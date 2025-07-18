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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TSKB’NİN yeni Genel Müdürü Ozan Uyar - İş-Yaşam Haberleri

        TSKB’NİN yeni Genel Müdürü Ozan Uyar

        Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdürü Murat Bilgiç, emeklilik talebiyle görevinden ayrıldı. Genel müdürlük görevine Ozan Uyar atandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 14:06 Güncelleme: 18.07.2025 - 14:06
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        TSKB'NİN yeni Genel Müdürü Ozan Uyar
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        Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) tarafından 17.07.2025 tarihinde yapılan Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamasına göre, bankanın Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu doğal üyesi Murat Bilgiç, 31 Temmuz 2025 tarihi sonunda emeklilik talebiyle görevlerinden ayrılma talebini yönetim kuruluna iletti. Yönetim kurulunca Genel Müdürlük görevine gerekli yasal başvuru ve izinlerin alınmasını takiben Ozan Uyar atandı. Ozan Uyar, aynı zamanda TSKB Yönetim Kurulu doğal üyesi olarak görev yapacak.

        1974 yılında Eskişehir’de doğan Ozan Uyar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Uyar, profesyonel kariyerine 1997 yılında, Türkiye İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. 2006-2015 yılları arasında Türkiye İş Bankası A.Ş. Ticari Krediler Tahsis Bölümü’nde Müdür Yardımcısı ve Birim Müdürü olarak görev yapan Uyar, 2015 yılında Krediler Portföy Yönetimi Müdürü, 2017 yılında Kurumsal Bankacılık Pazarlama ve Satış Müdürü, 2020 yılında Kurumsal Krediler Tahsis Müdürü ve 2021 yılında Proje Finansmanı Müdürü görevlerini üstlendi.

        2022-2025 yılları arasında Türkiye İş Bankası A.Ş. kurumsal şubelerinde müdürlük görevini sürdüren Uyar, 21 Ocak 2025 tarihinde TSKB’de Kredi Tahsis, Finansal Analiz ve Kredi Operasyonları departmanlarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

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