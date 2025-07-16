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        Haberler Ekonomi Girişimcilik TSKB ve GİRVAK'dan işbirliği - Girişimcilik Haberleri

        TSKB ve GİRVAK'dan işbirliği

        Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), girişimcilik ekosistemini güçlendirmek amacıyla Türkiye'de girişimciliğin önündeki engelleri kaldırmak için çalışan Türkiye Girişimcilik Vakfı iş birliğiyle başlattığı "TSKB Co-Venture" isimli venture builder programını duyurdu. TSKB'nin girişimcilik alanındaki geniş kapsamlı ilk adımı olan program, 6 Şubat depremlerinden etkilenen, kurucu ekibinde ve/veya çalışanları arasında kadınların yer aldığı girişimleri önceliklendirecek. Fikirden ürüne, üründen pazara ve ölçeklenme olmak üzere üç aşamadan oluşan TSKB Co-Venture kapsamında, girişimcilere eğitim ve mentörlük imkânları da sunulacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 12:13 Güncelleme: 16.07.2025 - 12:13
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        TSKB ve GİRVAK'dan işbirliği
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        Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), kuruluşunun 75. yılında girişimcilik ekosistemini güçlendirmek amacıyla TSKB Co-Venture programını başlattı.

        Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK) iş birliğiyle hayata geçirilen ve en az iki kişilik girişimci takımlara yönelik tasarlanan programda; iklim, sağlık, eğitim ve afet teknolojileri alanlarındaki sorunlara çözüm sunan girişim fikirleri desteklenecek.

        TSKB Co-Venture’da 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerden çıkmış girişimci ekiplerle kadın girişimciler önceliklendirilecek. Ayrıca, TSKB’nin uzman ekipleri, kurum içi girişimcileri (intrapreneurs), iştirakleri, tedarikçileri ve paydaş kuruluşları da programa bilgi ve deneyim sağlayıcı olarak katkı sunacak.

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        TSKB’nin GİRVAK ile uzun soluklu iş birliğinin içeriğinin genişletilerek Bankanın girişimcilik alanındaki geniş kapsamlı ilk adımı olan bu program; TSKB’nin 75 yıllık köklü deneyimle oluşturduğu sürdürülebilir kalkınma vizyonu ve sektörel uzmanlığını girişimcilik dünyasıyla buluşturmayı amaçlıyor.

        Programın temel hedefleri arasında, girişimcilerin bilgi düzeylerini artırarak bu sayede finansmana erişim yetkinliklerini geliştirmek ve Türkiye’de 6 Şubat depremlerinden etkilenen girişimlerin küresel pazarda büyümelerine destek olmak yer alıyor.

        'GİRİŞİMCİLERİ ETKİ ODAKLI BÜYÜME YOLCULUKLARINDA DESTEKLEMEYİ HEDEFLİYORUZ'

        İşbirliği ile ilgili konuşan TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, "GİRVAK iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz TSKB Co-Venture isimli venture builder projemizle iklim, sağlık, eğitim ve afet teknolojileri gibi Türkiye’nin sürdürülebilir geleceğine katkı sağlayacak stratejik önceliğe sahip alanlarda girişimcilerin bilgi düzeylerini artırmayı, finansman bulma konusundaki yetkinliklerini geliştirmeyi ve bu sayede girişimcileri etki odaklı büyüme yolculuklarında desteklemeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

        Türkiye Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra da, "Gençlerin etki yaratma potansiyeline inanıyor ve onları uzun soluklu programlarla desteklemeyi önemsiyoruz. TSKB iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz bu venture builder modeliyle yalnızca fikirleri değil, o fikirlerin arkasındaki ekipleri de inşa ediyoruz. Türkiye’nin sürdürülebilir geleceğine katkı sunacak girişimlerin, stratejik rehberlik ve güçlü bir topluluk desteğiyle büyümesini hedefliyoruz" dedi.

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