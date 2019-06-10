10 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Başkanı Donald Trump ABD'nin Meksika ile göç ve güvenlik anlaşmasının diğer bölümünü daha imzaladığını açıkladı ve bunun Meksikalı parlamenterler tarafından onaylanmaması halinde gümrük vergileri getirmekle tehdit etti. Trump Twitter'da yaptığı açıklamada "ABD'nin uzun yıllardır yapmak istediği Meksika ile Göç ve Güvenlik anlaşmasının çok önemli bir diğer bölümünü imzaladık ve belgeledik. Yakın gelecekte açıklanacak ve Meksika yasama organının onayı gerekecek" dedi. Trump ayrıca "Oy ile ilgili bir sorun beklemiyoruz, ancak herhangi bir nedenden dolayı onay verilmezse, gümrük vergileri yeniden getirilecek" dedi.
'SÜRESİZ KALDIRILDI' DEMİŞTİ
Trump konuyla ilgili geçen hafta yaptığı açıklamada, “ABD’nin Meksika’yla bir anlaşmaya vardığını ve anlaşma imzaladığını sizlere bildirmekten memnuniyet duyuyorum. ABD tarafından Pazartesi gününden itibaren uygulanmaya başlaması planlanan ek vergilerin, süresiz olarak kaldırılmasına karar verilmiştir” ifadelerini kullanmıştı.
'ÜLKEYİ KORUMAMAKLA' SUÇLADI
Bu arada Trump, CNBC´yle yaptığı telefon görüşmesinde, Çin ve Meksika´ya yönelik ek gümrük vergisi tehditlerini savunarak, söz konusu ek gümrük vergilerinin ABD´ye "muhteşem bir rekabet üstünlüğü" sağladığını vurguladı ve ekledi: "ABD´li şirketlerin yavaş yavaş Çin´i terk etmesi Beijing i çin büyük bir yıkım. Şirketler Çin'den ayrılarak başka ülkelere gidiyor; çünkü, ek gümrük vergisi ödemek istemiyorlar. Çin bir anlaşma yapacak çünkü bunu yapmak zorunda." Trump, söz konusu görüşmede, ek gümrük vergileri savaşının ABD'ye zarar verdiğini söyleyen ve Trump´ın tehditlerini eleştiren ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Myron Brilliant'ı "ülkeyi korumamakla" suçladı.
'ARTIK BİZE SAYGI DUYUYORLAR'
Çin ile süren gerilimlerin yanında Cumartesi günü Meksika ile varılan ticaret anlaşmasına da değinen Trump, Meksika'nın diğer seçeneğinin daha kötü olduğunu anladığını, bu nedenle anlaşmaya varıldığını söyledi ve ekledi: "Kumbara siz olduğunuzda ek gümrük vergileri çok güzel... Eğer ek gümrük vergileri olmasaydı Meksika´ya bir anlaşmaya varamazdık. İstediğimiz her şeyi aldık ve Meksika´yla harika bir ticari işbirliğimiz olacak çünkü artık bize saygı duyuyorlar. Meksika´dan her isteyen ülkemize girdiğinde ve biz bu konuda hiçbir şey yapamadığımızda bizim ne kadar güçsüz olduğumuza inanamıyorlardı. Meksika´nın güçlü göç kanunlarını kullanacağız. Ülkenin güney sınırına 6 bin asker gönderecekler. Bunu yapmayı eskiden kabul ederler miydi?"
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