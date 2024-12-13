Trump: Kripto ile harika bir şey yapacağız - Kripto Para Haberleri

Trump: Kripto ile harika bir şey yapacağız - Kripto Para Haberleri

Trump, CNBC'ye verdiği röportajda, kripto para birimleriyle ilgili politikalarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Beyaz Saray'daki görevine 20 Ocak'ta resmen başlayacak Trump, "Kripto ile harika bir şey yapacağız çünkü Çin'in ya da sadece Çin değil, başka ülkelerin de bunu benimsemesini istemiyoruz, biz lider olmak istiyoruz." dedi.

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Fotoğraf: AA

"ÇOK GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİNİZİ DÜŞÜNÜYORUM”

Trump, ABD'nin yapay zekada da çok ileride olacağını dile getirerek, bu alandaki ihtiyaçları karşılamak için büyük miktarda elektrik üretmeleri gerektiğini kaydetti.

Amerikalı yatırımcılara da seslenen Trump, "Çok güzel günler göreceğinizi düşünüyorum. Pek çok teşvik verilecek." diye konuştu. Trump'ın açıklamalarının ardından kripto para birimi Bitcoin'in fiyatında yükseliş görüldü. Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin'in fiyatı son 24 saatte yüzde 1'e yakın değer kazandı ve 102 bin doların üzerini gördü.

*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.