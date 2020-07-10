Süper Lig´de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hedefi devam eden Trabzonspor'da sezonun sonuna yaklaşılmasıyla birlikte sözleşmesi biten oyuncuların da geleceği belli olmaya başladı. Son olarak Joao Pereira, Majid Hosseini ve Bilal Başacıkoğlu ile sözleşme uzatan bordo-mavililerde Faslı savunma oyuncusu Manuel da Costa'nın opsiyon maddesi için de tek maç kaldı.

Sözleşmesi gereği 10 maça ilk 11´de başlaması durumunda bir yıllık opsiyonu devreye girecek olan Da Costa, ligde 9, kupada 2, toplam 11 maçta forma giyerken, bunların 9´una ilk 11´de başladı ve 829 dakika sahada kaldı. Bu 11 maçlık periyotta ligde bir de gol kaydeden 34 yaşındaki milli futbolcunun, ligde kalan 3 maç veya kupa finalinde bir maça ilk 11´de başlaması durumunda sözleşmesi bir yıl daha otomatik olarak uzayacak. 2019-20 sezonunun ikinci yarısı için 40 bin Euro garanti ücret ve 25 bin Euro maç başı ücret kazanan Da Costa, opsiyonun geçerli olması halinde ise 2020-21 opsiyon sezonu için 450 bin Euro garanti ücret ve maç başı 4 bin Euro kazanacak.

MESSIAS SİFTAH YAPAMADAN GİDİYOR

Bu arada, Trabzonspor'un devre arasında kiralık olarak satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Manoel Messias sadece Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan karşılaşmada forma giyebildi. Ligde henüz siftah yapamayan Brezilyalı stoper, zaman zaman kadroda da kendine yer bulamadı. Bordo-mavili yönetimin, 2019-20 futbol sezonunda 400 bin Euro garanti ücret alan ve sözleşmesi uzaması durumunda anlaşma gereği 1 milyon 250 bin Euro kazanacak olan Messias´ın opsiyon hakkını kullanmayı düşünmediği öğrenildi.