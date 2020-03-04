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Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, talep artışına bağlı olarak üretim hattı düzenlemeleri, planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları nedeniyle 5-7 Mart 2020 tarihleri arasında üretime ara vereceğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, şirketin çalışanlarının büyük çoğunluğunun söz konusu tarihler arasında yıllık ücretli izinlerini kullanacakları, fabrikada sadece bakım, onarım ve revizyon çalışmalarında görev alan personellerin bulunmaya devam edeceği bildirildi.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin, 12 ayda 251 bin 949 adet araç üretirken, 227 bin 19 adet ihracat gerçekleştirdiği kaydedildi.

Geçen dört yıllık süreçte de Avrupa’nın tüm Toyota fabrikaları arasında en yüksek üretim ve hibrit üretim yüzdesine ulaştığı açıklanan tesisin, 2020 yılının sonunda bir önceki yıllarda sergilediği üretim ve ihracat performansını arttırarak sürdürmeyi hedeflediği kaydedildi.

Türkiye üretim yapan markalardan Güney Koreli Hyundai de, geçtiğimiz aylarda hat yenilemesi nedeniyle üretime planlı bir ara vermişti.