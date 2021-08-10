Psv Eindhoven maçlarında savunması alarm veren Galatasaray, stoper transferine ağırlık vermişti.

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; ilk olarak teknik direktör Fatih Terim’in çok istediği Tanganga için Tottenham’ın kapısı çalındı. İngilizler ilk etapta olumlu yanıt verdi. Ancak İngiliz oyuncu karar vermek için süre istemişti. Daha sonra Tanganga da ikna edilince transferin imzaya kaldığını düşünen Galatasaray yönetimi, bu kez de Tottenham engeline takıldı. Ada ekibi 22 yaşındaki stoperi kadro derinliği açısından takımda tutmaya karar verince Sarı-Kırmızılılar’ın “Bitti” gözüyle baktığı Tanganga tranferi suya düştü.

Galatasaray yönetimi bu haber üzerine dirsek teması kurduğu Victor Nelsson transferi için Kopenhag’la görüşmelerini sıklaştırdı. Danimarka ekibiyle el sıkışan Cimbom, 22 yaşındaki savunmacının transferini bitirdi.