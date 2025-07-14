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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Toplanan inek sütü miktarı yüzde 2 geriledi - Alışveriş Haberleri

        Toplanan inek sütü miktarı yüzde 2 geriledi

        Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,0 azaldı, ocak-mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2025 - 10:24 Güncelleme: 14.07.2025 - 10:24
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        Toplanan inek sütü miktarı yüzde 2 geriledi
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        TÜİK, mayıs ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretim verilerini açıkladı.

        Buna göre, mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 2,3 arttı, ayran ve kefir üretimi yüzde 11,9 arttı, yoğurt üretimi yüzde 7,8 arttı, içme sütü üretimi yüzde 8,8 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 22,6 arttı.

        Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 1,2 arttı, ayran ve kefir üretimi yüzde 6,8 arttı, yoğurt üretimi yüzde 4,0 arttı, içme sütü üretimi yüzde 3,8 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 9,9 arttı.

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        Bir önceki ay 981 bin 30 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Mayıs ayında yüzde 1,9 oranında artarak 999 bin 348 ton oldu.

        Bir önceki ay 142 bin 948 ton olan içme sütü üretimi Mayıs ayında yüzde 8,2 oranında azalarak 131 bin 232 ton olarak gerçekleşti.

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