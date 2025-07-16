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        Haberler Ekonomi Emlak TOKİ ve Emlak Konut'tan, SPK'ya Başakşehir'deki projeye ilişkin "gayrimenkul sertifikası" başvurusu - Emlak Haberleri

        TOKİ ve Emlak Konut'tan, SPK'ya Başakşehir'deki projeye ilişkin "gayrimenkul sertifikası" başvurusu

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının (GYO) İstanbul Başakşehir'de TOKİ mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde geliştirilecek yeni konut projesi için gayrimenkul sertifikası ihracına hazırlandığı bildirildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.07.2025 - 17:56 Güncelleme: 16.07.2025 - 17:56
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        TOKİ ve Emlak Konut'tan gayrimenkul sertifikası başvurusu
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        Emlak Konut'tan yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ ile işbirliği protokolünün imzalanmasını takiben TOKİ mülkiyetinde bulunan, Başakşehir'de yer alan taşınmazlar üzerinde geliştirilecek projeye ilişkin gayrimenkul sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) resmi başvuruda bulunulduğu belirtildi.

        Emlak Konut tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, projeye ilişkin tüm detayların SPK tarafından onaylanacak izahname setiyle çok yakında kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

        Açıklamada, halka arz edilecek gayrimenkul sertifikasıyla küçük birikimlerle büyük projelere ortak ve ev sahibi olunabileceğine, dilenirse yatırım yapılabileceğine, gayrimenkul sertifikası modelinin Emlak Konut ve TOKİ'nin sağladığı güvenceyle birlikte yatırımcılar için şeffaf ve güvenilir bir yatırım imkanı sunacağına işaret edilerek, "Amacımız, tasarruf sahiplerine ve yatırımcılarımıza, ister konut edinebilecekleri, isterse proje kapsamındaki gayrimenkullerin değer artışından şeffafça yararlanabilecekleri esnek bir yatırım fırsatı sunmaktır. İzahname Seti'nin SPK onayını müteakip, sürece dair gerekli açıklamalar çok yakında kamuoyunun bilgisine sunulacaktır." ifadesi kullanıldı.

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        TOKİ ve Emlak Konut'un finans sektörüyle kurduğu işbirliğiyle gayrimenkul yatırımında yeni bir dönemin başladığı belirtilen açıklamada, bankalar ve finans kuruluşlarıyla geliştirilen ortak yapıyla, yatırımcıların ellerindeki tasarruf oranında Başakşehir'de hayata geçirilecek projeye katılabileceği, güvenli bir şekilde yatırım yapabileceği kaydedildi.

        Açıklamada, gayrimenkul yatırımının toplumun her kesimine ulaştırılmasının hedeflendiği, detaylarla ilgili bilgiye SPK onaylı İzahname sonrası Emlak Konut'un ve KAP'ın resmi internet adresinden ulaşılabileceği bildirildi.

        Gayrimenkul sertifikası nedir?

        Emlak Konut Gayrimenkul tarafından yapılan açıklamada Gayrimenkul Sertifikası'nın Borsa İstanbul'da işlem gören, yatırımcıların küçük birikimlerle konut projesinde ev sahibi olmasını ve gayrimenkul yatırımı yapmasını sağlayan bir yatırım aracı olduğu belirtildi. Uzmanlara göre tasarruf sahipleri Gayrimenkul Sertifikası ile TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle hayata geçirilen konut projesine ortak olabilecek, bütçelerine göre kendi belirledikleri oranlarda yatırım yapabilecek. Yatırımcılar istedikleri kadar sertifika alıp diledikleri kadar biriktirebilecek.

        Gayrimenkul sertifikası nasıl kullanılır?

        Gayrimenkul Sertifikası'nın bir evin küçük hisselere bölünerek yatırımcılara sunulması olarak tanımlayan uzmanlar, banka veya aracı kurumlarda yatırım hesabı olan yatırımcıların bu sertifikaları alıp satabileceğine, isterlerse proje değerlendikçe birikimlerini kazanca dönüştürme fırsatı elde edebileceğine dikkat çekiyor.

        Ne zaman başlayacak?

        Süreç, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayının ardından başlayacak. Tüm detaylar Emlak Konut'un resmi internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden çok yakın zamanda duyurulacak.

        Türkiye'de ilk kez uygulanmıyor

        Gayrimenkul sertifikası modeli Türkiye'de ilk kez uygulanmıyor. 2017 yılında TOKİ tarafından Başakşehir'de hayata geçirilen Park Mavera III Projesi, bu yapının bir örneğini gerçekleştirdi. Bu çerçevede 3 milyon 370 bin 410 adet gayrimenkul sertifikası ihraç edildi ve yaklaşık 143 milyon TL finansman sağlandı. Sertifika sahipleri, projede yer alan 218 konutun yüzde 72'sine karşılık gelen 157 konuta "asli edim" kapsamında doğrudan sahip oldu. Kalan yüzde 28'lik kısmı oluşturan 61 konut ise "tali edim" yöntemiyle, yani açık artırma yoluyla satıldı; elde edilen gelir, sertifika sahiplerine payları oranında dağıtıldı.

        Gayrimenkul sertifikasının avantajı nedir?

        Gayrimenkul sektörüne yatırımı herkes için erişilebilir kılma stratejisinin önemli bir adımı olan Gayrimenkul Sertifikası'nda faiz, peşinat veya taksit gibi yükümlülükler bulunmuyor. Klasik satış yöntemlerinde peşinat, kredi ve faiz yükü yatırımcıları zorlarken, Gayrimenkul Sertifikasında ise küçük birikimlerle evin tamamına ya da bir kısmına ortak olma, Borsa İstanbul üzerinden kolay ve hızlı nakde dönüştürme, gelir payı elde etme gibi seçenekler ortaya çıkıyor.

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