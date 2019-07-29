29 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tohumculuk sektörünün, 2006'daki mevzuat düzenlemelerinin ardından ivme kazandığını dile getiren Yılmaz, "Yapısal düzenlemelerin yanı sıra devlet tarafından verilen destekler de sektörün ilerlemesini sağladı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği prim desteklerinin Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek olması tohumculuk sektörüne büyük katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.
Yılmaz, söz konusu müjdenin üretim sezonuna hazırlanan çiftçinin sertifikalı tohum kullanmasını teşvik edeceğini belirterek, sertifikalı tohumun uygun koşullarda en az yüzde 25'lik verim artışı sağladığına dikkati çekti.
"DESTEKLER HEDEFLERİMİZE ULAŞMAMIZI KOLAYLAŞTIRACAKTIR"
Yılmaz, sektörün 2023 hedefinin 1,5 milyon ton sertifikalı tohum üretimi olduğunu kaydederek, "Bizler yeni hedefimize doğru hızla ilerlerken, devletimizin hem sertifikalı tohumluk üretimi yapan sanayicilerimize hem de bu tohumluğu kullanan çiftçilerimize vermiş olduğu destekler, belirlediğimiz rakamlara ulaşmamızı kolaylaştıracaktır." diye konuştu.
Çiftçi ve sanayicilere verilen bu tür desteklerin devam etmesi gerektiğini ifade eden Yılmaz, böylece firmaların uluslararası rekabet gücünün daha da iyileşeceğini söyledi.
Yılmaz, geçen yıl 85 ülkeye yaklaşık 152 milyon dolarlık tohum ihracatı gerçekleştirildiğini bildirerek, aynı dönemde 179 milyon dolar civarında ithalat yapıldığını sözlerine ekledi.
Tohum sanayisinin son 5 yıllık dış ticaret rakamları (dolar) şöyle:
2014
2015
2016
2017
2018
İhracat
148.300.000
102.700.000
153.400.000
137.000.000
151.700.000
İthalat
188.400.000
202.100.000
202.100.000
189.000.000
178.800.000
Karşılama Oranı (yüzde)
79
51
76
72,5
84,8
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