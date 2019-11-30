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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin’de Volkswagen’e Türkiye'ye yatırımı için çağrıda bulunarak, “ Volkswagen Türkiye’ye yatırım kararı vermişti, herhalde politik nedenlerden dolayı karar askıda. Eğer Volkswagen Türkiye’ye yatırım yaparsa, hem Volkswagen hem Almanya hem de Türkiye kazanacak” dedi.

Hisarcıklıoğlu, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın 15'inci kuruluş yılı vesilesiyle Berlin Büyükelçiliği’nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ilişkilerin iktisadi boyutunun sağlam temele oturduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Almanya'nın, Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı konumunda bulunduğunu ve Türkiye’deki en önemli yatırımcı ülke olduğunu ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli insanların iki ülke arasında köprü görevini yerine getirdiklerine işaret ederek, “Almanya’da 80 bin Türk girişimci, yıllık 50 milyar euro ciro yapmakta ve 500 bin istihdam sağlamakta” diye konuştu.

'KAZAN-KAZAN NOKTASINDA ÖNEMLİ BİR PROJE OLACAK'

Türkiye’de 7 bin Alman firmasının faaliyet göstererek 120 bin kişiye istihdam sağladığını bildiren Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’de Almanya'nın yatırımı 10 milyar euro civarında. Almanya'nın dış yatırımının 700 milyar euro olduğunu düşünürsek bugün bize gelen bunun sadece yüzde 1’idir. Bundan da şikayetçiyiz. Demek ki alacağımız çok mesafe var" değerlendirmesinde bulundu.

Bugün Türkiye’ye yatırım yapanların yarının kazananları olacağını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Buradan Volkswagen’e bir çağrıda bulunmak istiyorum, bakınız Japonlar sıfır üretim hatasıyla araba üretme noktasında dünyada marka ülke. Japonya’da bile hatalı araba üretiyorlar, Türkiye’deki üretilen ürün sıfır hata ile çıkıyor. Bu Türk işçisinin, Türk teknisyeninin de becerisini göstermektedir. Volkswagen, Türkiye’ye yatırım kararı vermişti, politik nedenlerden dolayı herhalde askıda. Eğer Volkswagen Türkiye’ye yatırım yaparsa, hem Volkswagen, hem Almanya hem de Türkiye kazanacak. Kazan-kazan noktasında en önemli projelerinden birisi olacak. Nihai kararın olumlu çıkmasını bekliyoruz" dedi.