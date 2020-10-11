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TİSK çalışma hayatının Davos’u olarak nitelendirilen Ortak Paylaşım Forumu’nun ikincisini 15-16 Ekim’de düzenleyecek

TİSK'ten yapılan açıklamada geçen yıl toplumsal hayatta önemli yer tutan paydaşlara odaklanan Forum, bu yıl ‘İşimizin Yarını’nı masaya yatıracak. İşimizin Yarını Oturumu’nda küresel trendler ve sanayi odaklı işgücü dönüşümü ele alınacağı açıklandı

TİSK’in ‘İşimizin Yarını’ araştırmasına göre, Türkiye’de 2030’a kadar yaklaşık 8 milyonluk bir iş gücünün dönüşmesi gerekecek. Bizler bu değişime nasıl uyum sağlayacağız? İşlerin ve çalışma şekillerinin dönüşümünden kazanan olarak çıkmak için işçilere, işverenlere ve hükümetlere düşen sorumluluklar neler? Yeni normalleşme ile yakınlaşan İşimizin Yarını Ortak Paylaşım Forumu’nda tartışılacak konuların olduğu açıklandı

‘İŞİMİZİN YARINI'NDA KADIN' PLATFORMUN DİĞER ODAK KONUSU

Kadınların koşullarına uygun iş bulmakta zorlandığı ve bulduğu işte de çok çalışıp, az kazandığı bir dünyada geleceğin işleri kadınlar için bir fırsat mı? Kadınları teknoloji ve yeni işler ile birlikte nasıl güçlendirebiliriz? Ülkemizdeki başarılı kadın girişimciler başarıya nasıl ulaştı? sorularına cevap aranacağı belirtildi

Sivil Toplum ve Yeni Nesil Sendikacılıkta Dijitalleşme ayrı bir oturumda masaya yatırılacağı, "Bu hızla yaygınlaşan dijital teknolojiler ortak sorunlara çözüm üretmek için nasıl kullanılabilir? Dijital araçlarla katılımcı demokrasi uygulamaları sivil toplumda ve sosyal diyaloğun güçlendirilmesinde nasıl kullanılabilir? Üçlü yapı arasındaki iletişimin ve tarafların süreçlere katılımının artırılması dijitalleşme ile mümkün mü?" Ortak Paylaşım Forumu 2020’de tüm bu sorulara cevap aranacağı açıklandı