Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.686,11 %0,28
        DOLAR 39,1493 %-0,10
        EURO 44,9857 %0,41
        GRAM ALTIN 4.195,29 %0,18
        FAİZ 42,84 %0,35
        GÜMÜŞ GRAM 45,62 %-0,96
        BITCOIN 109.706,00 %-0,25
        GBP/TRY 53,0354 %0,22
        EUR/USD 1,1483 %0,51
        BRENT 67,88 %1,51
        ÇEYREK ALTIN 6.859,30 %0,18
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TİM ve Trendyol'dan stratejik güçbirliği - İş-Yaşam Haberleri

        TİM ve Trendyol'dan stratejik güçbirliği

        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve e-ticaret platformu Trendyol, Türkiye'nin e-ihracat ekosistemini güçlendirmek amacıyla iş birliğine gidiyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ve Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin tarafından imzalanan protokol ile Trendyol TİM'in e-ihracat partneri olacak ve bu kapsamda Türkiye genelinde e-ihracat farkındalığını artıran etkinlikler, eğitimler ve iş birliği fırsatları sunulacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 16:39 Güncelleme: 11.06.2025 - 16:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        TİM ve Trendyol'dan stratejik güçbirliği
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Trendyol, Türkiye’nin e-ihracat potansiyelinden daha fazla marka, üretici ve esnafın faydalanmasını sağlamak ve bu alandaki farkındalığı artırmak amacıyla stratejik bir iş birliğine imza attı. İmzalanan protokol kapsamında Trendyol, TİM’in e-ihracat partneri oldu. E-ihracat alanında bir ilk olan bu iş birliği ile, ekosistemin tüm paydaşlarının e-ihracata yönlendirilmesini amaçlayan projelerle, Türkiye’de sınır ötesi ticaretin sürdürülebilir biçimde gelişmesine ve ekonomiye katma değer yaratılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

        “E-ihracatta el birliği ile ülkemizi geleceğe taşıyacağız”

        REKLAM

        Türkiye’nin ihracat hedeflerine ulaşmasında e-ihracatın kritik bir rol oynadığının altını çizen Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, “Trendyol ile başlattığımız bu iş birliği sayesinde, Türkiye’nin dört bir yanındaki üreticilerimizi ve girişimcilerimizi e-ticaretle tanıştırıp dünya pazarlarına taşıyacağız. Türkiye’nin e-ihracatta küresel ölçekte daha güçlü bir konuma gelmesi için atılan bu adımlar, yeni girişimcilerin ve KOBİ’lerin uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırarak ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Türkiye’nin toplam ihracatının yaklaşık %35’i KOBİ’ler tarafından gerçekleştiriliyor. KOBİ’lerin ihracat konusunda daha fazla bilinçlendirilmesi ve sürece aktif katılım göstermesiyle, Ticaret Bakanlığı’nın 2030 yılı için belirlediği, e-ihracatın toplam ihracat içindeki payını %10’a çıkarma hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Ülkemizin e-ihracat şampiyonu Trendyol’a bu değerli katkıyı sağladıkları için meclisimiz adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

        Ortak Vizyon: Türkiye’yi E-ihracatta Bölgesel Güce Dönüştürmek

        İş birliğinin imza töreninde yaptığı konuşmada yerel üreticilerin ve KOBİ’lerin küresel pazarlara açılmasını teşvik ederek bugüne kadar 120 binden fazla iş ortağını ihracatla tanıştırdıklarını ifade eden Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, “Türkiye’nin e-ticaretteki potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek ve girişimcilerimizi küresel pazarlara taşımak en önemli hedefimiz. TİM ile hayata geçirdiğimiz iş birliği, Türkiye’de e-ihracatın gelişimi için çok önemli bir adım. Birlikte hayata geçireceğimiz projelerle Türkiye’de hem e-ihracat bilincini hem de ‘Made in Türkiye’ imzalı ürünlerimizin küresel pazarlardaki temsilini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu alandaki yetkinliklerimizi, TİM’in deneyimleriyle birleştirerek; tüm ekosistemimizle birlikte ülkemizi e-ihracat alanında bölgesel bir güç haline getirmeyi amaçlıyoruz. İlk kez bu ölçekte bir sinerjiyle e-ihracatın tüm bileşenlerini ortak hedeflere yönlendirecek kapsamlı bir mekanizma kuruluyor. Yapacağımız çalışmalarla e-ihracat ekosistemindeki tüm paydaşlara ulaşmayı ve ekonomimize katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu işbirliğinin hayata geçmesi sürecindeki destekleri için değerli TİM Başkanımız Mustafa Gültepe’ye ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

        TİM ve Trendyol E-İhracat Partnerliği Detayları

        • Türk Ticaret Bankası ile finansal destek: Türk Ticaret Bankası iş birliğiyle e-ihracatçılara yönelik kredi destekleri ve finansal çözümler sunulacak.
        • E-ihracat okuryazarlığı eğitimi: E-ihracatın ekonomiye sağladığı faydaları daha görünür kılmak amaçlanıyor.
        • Sektörel STK’larla kapasite geliştirme: MESİAD, OTİAD gibi meslek örgütleri ile ortak çalışmalar gerçekleştirerek üreticilerin perakende ihracat yetkinliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.
        • Etkinliklerde farkındalık çalışmaları: IFCO, Türkiye İnovasyon Haftası ve Delegeler Buluşması gibi etkinliklerde e-ihracat üzerine özel oturumlar, seminerler ve deneyim alanları oluşturarak e-ihracatın gündemde kalması sağlanacak.
        • İHKİB ile e-ihracat ödülleri: İHKİB Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni’nde e-ihracat kategorisi oluşturarak, başarılı işletmeler ödüllendirilecek.
        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump: Çin ile anlaşmamız tamamlandı
        ABD Başkanı Trump: Çin ile anlaşmamız tamamlandı
        Katil zanlısından tehdit ve arbede iddiası!
        Katil zanlısından tehdit ve arbede iddiası!
        Bitki çayları karaciğerini bitirdi
        Bitki çayları karaciğerini bitirdi
        Altın Euro'yu geride bıraktı
        Altın Euro'yu geride bıraktı
        Bahar Aksu cinayeti davası ertelendi
        Bahar Aksu cinayeti davası ertelendi
        5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı ortaya çıktı!
        5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı ortaya çıktı!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Baba ile oğlu öldürdü! Vahşet sonrası kamerada!
        Baba ile oğlu öldürdü! Vahşet sonrası kamerada!
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        İş insanını öldüren boğuşma! Dehşet anı kamerada!
        İş insanını öldüren boğuşma! Dehşet anı kamerada!
        1.5 yaşındaki çocuk 5. kattan otomobilin üzerine düştü! Mucize kamerada!
        1.5 yaşındaki çocuk 5. kattan otomobilin üzerine düştü! Mucize kamerada!
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Milli futbolcu baba olacak
        Milli futbolcu baba olacak
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?
        Habertürk Anasayfa