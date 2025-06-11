TİM ve Trendyol'dan stratejik güçbirliği

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Trendyol, Türkiye’nin e-ihracat potansiyelinden daha fazla marka, üretici ve esnafın faydalanmasını sağlamak ve bu alandaki farkındalığı artırmak amacıyla stratejik bir iş birliğine imza attı. İmzalanan protokol kapsamında Trendyol, TİM’in e-ihracat partneri oldu. E-ihracat alanında bir ilk olan bu iş birliği ile, ekosistemin tüm paydaşlarının e-ihracata yönlendirilmesini amaçlayan projelerle, Türkiye’de sınır ötesi ticaretin sürdürülebilir biçimde gelişmesine ve ekonomiye katma değer yaratılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

“E-ihracatta el birliği ile ülkemizi geleceğe taşıyacağız”

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Türkiye’nin ihracat hedeflerine ulaşmasında e-ihracatın kritik bir rol oynadığının altını çizen Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, “Trendyol ile başlattığımız bu iş birliği sayesinde, Türkiye’nin dört bir yanındaki üreticilerimizi ve girişimcilerimizi e-ticaretle tanıştırıp dünya pazarlarına taşıyacağız. Türkiye’nin e-ihracatta küresel ölçekte daha güçlü bir konuma gelmesi için atılan bu adımlar, yeni girişimcilerin ve KOBİ’lerin uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırarak ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Türkiye’nin toplam ihracatının yaklaşık %35’i KOBİ’ler tarafından gerçekleştiriliyor. KOBİ’lerin ihracat konusunda daha fazla bilinçlendirilmesi ve sürece aktif katılım göstermesiyle, Ticaret Bakanlığı’nın 2030 yılı için belirlediği, e-ihracatın toplam ihracat içindeki payını %10’a çıkarma hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Ülkemizin e-ihracat şampiyonu Trendyol’a bu değerli katkıyı sağladıkları için meclisimiz adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Ortak Vizyon: Türkiye’yi E-ihracatta Bölgesel Güce Dönüştürmek İş birliğinin imza töreninde yaptığı konuşmada yerel üreticilerin ve KOBİ’lerin küresel pazarlara açılmasını teşvik ederek bugüne kadar 120 binden fazla iş ortağını ihracatla tanıştırdıklarını ifade eden Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, “Türkiye’nin e-ticaretteki potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek ve girişimcilerimizi küresel pazarlara taşımak en önemli hedefimiz. TİM ile hayata geçirdiğimiz iş birliği, Türkiye’de e-ihracatın gelişimi için çok önemli bir adım. Birlikte hayata geçireceğimiz projelerle Türkiye’de hem e-ihracat bilincini hem de ‘Made in Türkiye’ imzalı ürünlerimizin küresel pazarlardaki temsilini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu alandaki yetkinliklerimizi, TİM’in deneyimleriyle birleştirerek; tüm ekosistemimizle birlikte ülkemizi e-ihracat alanında bölgesel bir güç haline getirmeyi amaçlıyoruz. İlk kez bu ölçekte bir sinerjiyle e-ihracatın tüm bileşenlerini ortak hedeflere yönlendirecek kapsamlı bir mekanizma kuruluyor. Yapacağımız çalışmalarla e-ihracat ekosistemindeki tüm paydaşlara ulaşmayı ve ekonomimize katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu işbirliğinin hayata geçmesi sürecindeki destekleri için değerli TİM Başkanımız Mustafa Gültepe’ye ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

TİM ve Trendyol E-İhracat Partnerliği Detayları Türk Ticaret Bankası ile finansal destek: Türk Ticaret Bankası iş birliğiyle e-ihracatçılara yönelik kredi destekleri ve finansal çözümler sunulacak.

E-ihracat okuryazarlığı eğitimi: E-ihracatın ekonomiye sağladığı faydaları daha görünür kılmak amaçlanıyor.

Sektörel STK’larla kapasite geliştirme: MESİAD, OTİAD gibi meslek örgütleri ile ortak çalışmalar gerçekleştirerek üreticilerin perakende ihracat yetkinliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Etkinliklerde farkındalık çalışmaları: IFCO, Türkiye İnovasyon Haftası ve Delegeler Buluşması gibi etkinliklerde e-ihracat üzerine özel oturumlar, seminerler ve deneyim alanları oluşturarak e-ihracatın gündemde kalması sağlanacak.

İHKİB ile e-ihracat ödülleri: İHKİB Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni’nde e-ihracat kategorisi oluşturarak, başarılı işletmeler ödüllendirilecek.