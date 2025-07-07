Ticaret Bakanlığı'ndan uyarı: Cocomelon oyuncak bebeği geri çağrıldı
Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün platformuna Çin'de ithal edilen Cocomelon adlı oyuncak bebek ekledi. Bakanlık gönüllü geri çağırma talebinde bulundu
Giriş: 07.07.2025 - 14:53 Güncelleme: 07.07.2025 - 14:53
Ticaret Bakanlığı, 'güvensiz ürün' listesine yeni ürün ekledi.
Bakanlık Çin'den ithal edilen Giochi Preziosi Eğitim Araçları Ticaret A.Ş'ye ait Cocomelon adlı oyuncak bebekte dolgu liflerinin dışarı çıkması nedeniyle önlem olarak gönüllü geri çağırma talebinde bulundu.
Cocomelon adlı oyuncak bebek aynı zamanda 'kesik, kimyasal ve yangın' riskleri taşıyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ