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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ticaret Bakanlığı açıkladı: Daranın alınması zorunlu olacak - İş-Yaşam Haberleri

        Ticaret Bakanlığı açıkladı: Daranın alınması zorunlu olacak

        Ticaret Bakanlığı, Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ihtiyacı doğduğunu belirterek, "Görüşe açılan Yönetmelik taslağında yer alan düzenlemeler ile; Satıcı tarafından tüketici huzurunda tartılarak satılan ürünlerin ambalaj ağırlıklarına ilişkin daranın alınması zorunlu olacaktır" ifadelerini kullandı. Ayrıca bakanlık Lokanta, restoran, kafe gibi işletmelerde sunulan hizmet fiyatlarının tüketiciler tarafından kolayca karşılaştırılması adına, söz konusu işletmelerin fiyat listelerinin internet ortamında yayınlanmasını sağlayacak bir sistem kurulması hedeflendiğini açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 09:20 Güncelleme: 17.07.2025 - 09:20
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        Daranın alınması zorunlu olacak
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        Ticaret Bakanlığı, Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde tüketici lehine yeni düzenlemeleri hayata geçiriyor.

        Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlere ait fiyat etiketleri, tarife ve fiyat listelerine ilişkin hususlar 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği ile düzenlendiği hatırlatılarak," Temel amacı "Perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinin şekli, içeriği, kullanılması ile indirimli satışlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek" olan Yönetmelik, tüketicilerin "ekonomik çıkarlarının korunması" ve "doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirilmesi" açısından önem arz etmektedir"ifadesi kullanıldı.

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        ÜRÜNÜN AMBALAJ DARASI ALINACAK

        Artan tüketici mağduriyetleri ve sektörün gereksinimleri göz önüne alınarak Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ihtiyacı doğduğu vurgulanarak şöyle denildi: "Görüşe açılan Yönetmelik taslağında yer alan düzenlemeler ile; Satıcı tarafından tüketici huzurunda tartılarak satılan ürünlerin ambalaj ağırlıklarına ilişkin daranın alınması zorunlu olacaktır.

        Bir Ahilik geleneği olan "Ölçü ve Tartıda Doğruluk" ilkesi esas alınarak satıcı tarafından tüketicinin talebi uyarınca tartılarak satışa sunulan ürünlerin tartımı esnasında daranın alınması, yani ambalaj ağırlığının düşürülmesi hususuna açıkça yer verilecektir. Böylece, tüketicilerin satın aldığı ürünlerin net miktarı üzerinden ödeme yapması sağlanarak ekonomik çıkarlarını koruyucu bir önlem alınmıştır.

        Yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerindeki masalarda menü ile fiyat listeleri tüketicilere karekod ile de gösterilebilecektir.

        TİCARET BAKANLIĞINCA BELİRLENEN SİSTEMDE FİYAT LİSTELERİ GÖRÜLECEK

        Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde 1 Ocak 2024 tarihinde başlatılan kapı önünde ve masa üstlerinde fiziki menü listesi ve fiyat listesi sunulması uygulamasının yanısıra, bundan böyle masa üstünde karekod kullanımı ile de ulaşılmasının önü açılarak, hem tüketiciler hem işletmeler açısından kolaylık getirilmiştir.

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        Kriterleri Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerleri, fiyat listelerini Ticaret Bakanlığınca belirlenen sisteme aktarabileceklerdir.

        Lokanta, restoran, kafe gibi işletmelerde sunulan hizmet fiyatlarının tüketiciler tarafından kolayca karşılaştırılması adına, söz konusu işletmelerin fiyat listelerinin internet ortamında yayınlanmasını sağlayacak bir sistem kurulması hedeflenmektedir.

        Kitap, dergi gibi ürünlerde satıcılara fiyat etiketinin yanı sıra, elektronik cihaz kullanma kolaylığı da getirilmektedir.

        Kitap, dergi ve gazete satışı yapan işletmeler açısından fiyat etiketi ile birlikte, "fiyat gör" gibi elektronik cihazların kullanılması imkânı getirilerek, sektörün gelişen teknolojiye uyumu sağlanırken, tüketicilerin de doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

        Üretici ve tüketici odaklı çalışma anlayışı ile hareket eden Ticaret Bakanlığı, bilgilendirme ve uygulama amacıyla yeni düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edecektir. Söz konusu Fiyat Etiket Yönetmeliği hususunda, ilgili kuruluşların görüşleri alındıktan sonra, gerekli son değerlendirmeler hızlıca yapılıp, ilgili Yönetmelik resmi onaya sunulacaktır."

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        DARA ALMAK NEDİR?

        Darasını almak için tartılacak olan kabın ağırlığını belli etmek için kabı tartmak demektir. Yani bir kabın içinde bir ürün tartılacaksa o kabın ağırlığı alındığı zaman darası alınmış olur.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsili

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