Ticaret Bakanı Ömer Bolat: İhracatta son 1 yılın en yüksek aylık artışı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, haziran ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin basın toplantısında konuşuyor. Ticaret Bakanı Bolat "İhracatımız haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artışla 20,5 milyar dolara ulaştı. Bu artış son bir yılın en yüksek aylık artışı oldu" ifadelerini kullandı
Giriş: 02.07.2025 - 10:24 Güncelleme: 02.07.2025 - 10:26
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, haziran ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.
Bakan Bolat "Yıllık ihracatımızda rekor olan 267 milyar dolara ulaştık. İthalatta da 30 milyar doların altında kaldık. 28 milyar 700 milyon dolar haziran ayı ithalatımız" diye konuştu.
Bakan Bolat ayrıca "İhracat haziranda yüzde 8’lik artışla 20,5 milyar dolar oldu. Haziranda yıllık yüzde 3,2 artış oldu" ifadelerini kullandı.
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